    首頁 > 生活

    嘉市總圖設計競圖首獎出爐 「木都」為主軸串聯文化新稜線

    2026/02/27 16:27 記者丁偉杰／嘉義報導
    「嘉義文化新稜線」以「木都」歷史脈絡為核心主軸，提出水綠景觀、文化共融、人本環境與城市活化4大策略，整合林業、鐵道與人文記憶，重塑場域精神。（嘉市政府提供）

    「嘉義文化新稜線」以「木都」歷史脈絡為核心主軸，提出水綠景觀、文化共融、人本環境與城市活化4大策略，整合林業、鐵道與人文記憶，重塑場域精神。（嘉市政府提供）

    嘉義市打造城市文化新地標，圖書館總館園區設計競圖結果出爐，由「潘冀聯合建築師事務所」獲得首獎，得獎作品「嘉義文化新稜線」以「木都」歷史脈絡為核心主軸，透過「文化梭織」概念串聯綠帶與藍帶，整合林業、鐵道與人文記憶，展現對土地的守護與尊重。

    此次由市府邀請全國優秀建築師團隊參與設計競圖、共21組參與，昨天由市長黃敏惠頒獎給前5名獲獎團隊，黃敏惠期盼將總館園區打造為承載城市精神、彰顯人文底蘊的公共地標，並成為市民可親近、可共享的生活空間。

    潘冀聯合建築師事務所設計總監曾彥智說，首獎作品「嘉義文化新稜線」以「木都」歷史脈絡為核心主軸，提出水綠景觀、文化共融、人本環境與城市活化4大策略，透過「文化梭織」概念串聯綠帶與藍帶，整合林業、鐵道與人文記憶，重塑場域精神，使建築成為匯聚城市能量的文化樞紐，展現對土地的守護與尊重。

    市府文化局長謝育哲表示，圖書館總館園區基地位於北興國中對面交通便捷的「嘉義機六」基地，基地面積約3.21公頃。園區規劃以智慧化圖書館及中型多功能表演廳為核心，並設置典藏書庫、智慧科技設施、「嘉義學」主題展示區，以及涵蓋全齡共享與共學的多元體驗空間，同時結合商業服務設施與戶外探索樂園，打造融合學習、休憩觀光與文化交流的「文化大客廳」。

    圖書館總館園區計畫投入總工程經費30.95億元，並獲教育部補助5.4億元，後續將儘速完成簽約程序並展開細部設計作業，全面落實品質與進度管理，確保工程如期如質推動。

    嘉義市長黃敏惠（右5）頒獎給首獎團隊潘冀聯合建築師事務所。（嘉市政府提供）

    嘉義市長黃敏惠（右5）頒獎給首獎團隊潘冀聯合建築師事務所。（嘉市政府提供）

    嘉義市打造城市文化新地標，圖書館總館園區設計競圖結果出爐，由「潘冀聯合建築師事務所」獲得首獎，得獎作品「嘉義文化新稜線」。示意圖。（嘉市政府提供）

    嘉義市打造城市文化新地標，圖書館總館園區設計競圖結果出爐，由「潘冀聯合建築師事務所」獲得首獎，得獎作品「嘉義文化新稜線」。示意圖。（嘉市政府提供）

