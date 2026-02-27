為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    民間首例！嘉市天文協會發現2顆小行星 將擁有正式命名權

    2026/02/27 16:11 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉市天文協會發現兩顆新小行星 取得台灣民間首例命名權。（嘉市天文協會提供）

    嘉義市天文協會與中國麗江市天文協會合作「天體搜尋計畫」傳出好消息，觀測到兩顆獲國際小行星中心（MPC）認定為新發現的主帶小行星，給予臨時編號，嘉義團隊將擁有正式命名權，成為台灣民間天文社團參與新天體發現及命名的首例。

    該團隊去年11月及今年元月觀測到一批未知小行星，其中兩顆已獲國際小行星中心（MPC）認定為新發現之主帶小行星，並給予臨時編號 2025WO11 （K25W11O）及2026AM13（K26A13M）。

    嘉義市天文協會創會迄今即將邁入40年，嘉市天文協會理事長、蘭潭國小校長邱榮輝表示，協會走過40年歲月，從最初在街頭推廣觀星，到現在能與國際接軌、實質參與新天體發現。這兩顆小行星的誕生，正好見證了協會「不惑之年」的成熟與突破，也是對前輩打下深厚基礎最好的回饋。

    邱榮輝指出，發現兩顆新小行星成果源於天文協會主導的觀測規劃，與麗江市天文協會的設備維護合作。依據國際規則，待未來完成3次以上的回歸追蹤並取得永久編號後，嘉義團隊將擁有正式命名權。

    邱榮輝說，未來的命名將思考如何連結嘉義在地文化，讓「嘉義」之名真正閃耀於太陽系中，也期許未來協會能持續發揮民間守望者的精神，為下一個十年的天文探索揭開序幕。

    嘉市天文協會與中國麗江市天文協會合作「天體搜尋計畫」傳出好消息。（嘉市天文協會提供）

    嘉市天文協會發現兩顆新小行星。（嘉市天文協會提供）

    嘉市天文協會發現兩顆新小行星，將擁有正式命名權。（嘉市天文協會提供）

