    首頁 > 生活

    至善湖划獨木舟爭親水權 故宮南院：訴求「聽到了」將研議

    2026/02/27 16:12 記者王善嬿／嘉義報導
    台灣開放水域聯盟發起「划進故宮南院」行動。（台灣開放水域聯盟提供）

    台灣開放水域聯盟爭取親水權，今上午在國立故宮博物院南部院區發起「划進故宮南院」行動，在故宮南院至善湖等水域划獨木舟、SUP立槳舉旗表達「還我親水權」、「還湖於民」等訴求，因違反故宮南院禁止水域活動管理規定，警方獲報到場維持秩序，所幸行動進行約1小時平和結束。故宮南院處長彭子程說，台灣開放水域聯盟的陳情及訴求已受理，會就法令規章、人員與場域、經營管理等方面進行研議。

    彭子程表示，現行的故宮南院園區管理辦法，沒有開放游泳、划船、划槳等水域活動，因擔心民眾的安全，現場由人員進行勸阻，也請警方到場維護秩序；聯盟的訴求「聽到了」，後續將研議可行性。

    台灣開放水域聯盟理事長李元治指出，故宮南院有很好的景觀與水域，過去曾舉辦水燈、蘭嶼達悟族勇士划蘭嶼拼板舟進故宮南院等，但是結束後，就嚴禁民眾從事水域活動。

    他說，故宮南院不只遊客參觀展覽，平時在地居民也常來散步、運動，故宮南院、台灣的水域管理觀念仍停留在「水深危險、禁止戲水」，警告民眾不能從事水域活動，不利於培養民眾的水性及水域安全意識。

    李元治表示，今天「划進故宮南院」行動，就是透過穿著安全配備下水，展現在平靜水域能安全從事水域活動，參與行動人員都穿著救生衣，划立槳者則綁腳繩，提供故宮南院新的思考，不只能提升嘉義縣觀光亮點，尤其國外皇宮等湖泊早年都是只有皇親國戚、達官貴人可以使用，台灣開放水域從事安全的水域活動，更能展現台灣民主時代風範。

    台灣開放水域聯盟今上午到故宮南院划獨木舟、立槳，表達爭取親水權訴求。（台灣開放水域聯盟提供）

    故宮南院處長彭子程（右二）代表受理聯盟陳情。（台灣開放水域聯盟提供）

