台南購物節登錄破71億 再加碼8台宏佳騰智慧電車

台南購物節登錄破71億，宣布再加碼8台宏佳騰智慧電車抽獎。（記者王姝琇攝）

台南購物節熱度持續升溫，今天辦理第4次「月月抽」。市長黃偉哲出席抽獎，接連抽出總價值超過百萬元獎項，現場氣氛熱絡，黃偉哲現場帶來驚喜，宣布再加碼8台宏佳騰智慧電車，為活動再添話題與關注焦點。

黃偉哲表示，台南購物節自開辦以來廣受市民及全國消費者支持，發票登錄金額已突破71億元，顯示活動成功帶動商圈、夜市、傳統市場與百貨賣場消費動能，為台南注入強勁經濟活水。市府也持續透過創新獎項設計與跨界合作，讓消費者在日常消費中就能參與抽獎，提升購物節的吸引力與參與度。

經發局長張婷媛指出，今年購物節除延續「月月抽」之外，也結合百貨商場、商圈、市場與夜市共同響應，鼓勵民眾走入街區消費、支持在地店家，同時也與多家企業攜手合作提供豐富獎項，讓購物節不僅是抽獎活動，更成為串聯產業與消費者的重要平台。提醒，發票登錄期限至3月1日截止，民眾可透過官方LINE登錄發票參加抽獎，務必把握最後黃金時間。

此外，購物節壓軸抽獎將於3月7日在MITSUI OUTLET PARK台南登場，現場也規劃精彩表演與互動活動，請民眾同樂，屆時將抽出總價值超過250萬元的壓軸大獎，包含TOYOTA BZ4X電車、現金88萬元及智慧電車等重量級獎項。

