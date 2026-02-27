為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南購物節登錄破71億 再加碼8台宏佳騰智慧電車

    2026/02/27 16:09 記者王姝琇／台南報導
    台南購物節登錄破71億，宣布再加碼8台宏佳騰智慧電車抽獎。（記者王姝琇攝）

    台南購物節登錄破71億，宣布再加碼8台宏佳騰智慧電車抽獎。（記者王姝琇攝）

    台南購物節熱度持續升溫，今天辦理第4次「月月抽」。市長黃偉哲出席抽獎，接連抽出總價值超過百萬元獎項，現場氣氛熱絡，黃偉哲現場帶來驚喜，宣布再加碼8台宏佳騰智慧電車，為活動再添話題與關注焦點。

    黃偉哲表示，台南購物節自開辦以來廣受市民及全國消費者支持，發票登錄金額已突破71億元，顯示活動成功帶動商圈、夜市、傳統市場與百貨賣場消費動能，為台南注入強勁經濟活水。市府也持續透過創新獎項設計與跨界合作，讓消費者在日常消費中就能參與抽獎，提升購物節的吸引力與參與度。

    經發局長張婷媛指出，今年購物節除延續「月月抽」之外，也結合百貨商場、商圈、市場與夜市共同響應，鼓勵民眾走入街區消費、支持在地店家，同時也與多家企業攜手合作提供豐富獎項，讓購物節不僅是抽獎活動，更成為串聯產業與消費者的重要平台。提醒，發票登錄期限至3月1日截止，民眾可透過官方LINE登錄發票參加抽獎，務必把握最後黃金時間。

    此外，購物節壓軸抽獎將於3月7日在MITSUI OUTLET PARK台南登場，現場也規劃精彩表演與互動活動，請民眾同樂，屆時將抽出總價值超過250萬元的壓軸大獎，包含TOYOTA BZ4X電車、現金88萬元及智慧電車等重量級獎項。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播