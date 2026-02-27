為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    東勢新丁粄節 二二八連假登場

    2026/02/27 15:48 記者張軒哲／台中報導
    東勢新丁粄節踩街活動熱鬧登場。（記者張軒哲攝）

    東勢好熱鬧！台中東勢新丁粄節今（27）日起連續兩天在東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢文化街區同步登場，一早數十組特色踩街團隊在街區盛大踩街，今年延續「鬪粄文化」、「願生樂養」、「分享喜悅」三大核心精神，客家園區展館內展示120斤超級新丁粄龜粄與桃粄，成為焦點。

    台中市府客委會主委江俊龍表示，麒麟象徵祥瑞，同時也是伯公的守護神，而龜粄代表男生、桃粄代表女生，充分呼應品牌核心精神，是今年活動的另一大亮點。

    江啟臣致詞表示，新丁粄節代表客家人對家庭的重視，不只帶來好運，也可以祈求「好孕」，江啟臣現場請近期家中有新生兒的民眾舉手，鼓勵大家多生育，建議市府可以分送新生兒5斤的新丁粄祝賀。

    新丁粄節開幕，邀請國際級的「FOCASA馬戲團」首度進駐山城演出，精湛雜技舞蹈博得滿堂掌聲，從27日白天的踩街活動、開幕式表演到晚間的戶外大型公演，讓客家文化與國際藝術接軌。

    台中市府指出，新丁粄節活動精彩不間斷，27日的重頭戲，是晚間由FOCASA馬戲團帶來的經典劇碼《潘朵拉的盒子》，結合高空特技與趣味互動，帶領觀眾體會現代馬戲魅力；28日晚間「客家音樂晚會」，邀請明哥菜車、小男孩樂團等接力演出，讓連假遊客不虛此行。

    東勢新丁粄節開幕由FOCASA馬戲團精采演出開場。（記者張軒哲攝）

    東勢新丁粄節超大龜粄與桃粄，成為焦點。（記者張軒哲攝）

    熱門推播