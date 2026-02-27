西半部冬雨75年來最少！全台除這縣市 其餘都水情正常

水利署官方網站公布各縣市的水情。（南水分署提供）

西半部冬季降雨偏少，根據統計，已創下75年來同期新低，上游挹注有限，衝擊水庫的蓄水率，但水利署有效管理應對，目前國內僅新竹縣水情提醒的綠色燈號，其餘都水情正常。

水利署南區水資源分署表示，面對氣候變遷與降雨偏少的挑戰，已全面啟動「多找水」、「多調水」、「多省水」等3大核心策略，來穩定南部整體供水；多找水為優先利用川流與伏流水，並搭配再生水廠減少水庫出水，多調水是透過自來水管網進行跨區清水調度，且啟用曾文南化聯通管進行原水調度，多省水則同時落實產業園區自主節水、農業加強灌溉管理，以及自來水管網離峰減壓管控。

南水分署指出，在各單位提前部署下，目前南部地區整體供水正常，以聯合運用的「母子水庫」-蘭潭、仁義潭等水庫為例，昨夜10點的蓄水量1319萬立方米，蓄水率約是39％，面對枯水期的挑戰，自去年11月起就啟動跨區支援，現階段每天由雲林、台南分別調度9萬立方與12萬立方米，加上管控單日出水量，不超過9萬立方米，已有效紓解嘉義地區的供水壓力，目前區域水情正常、穩定。

依據中央氣象資料，西半部冬雨創下1951年以來最少紀錄，南水分署強調，台灣現今水資源管理以「跨區聯合調度」為目標，單就水庫的「蓄水率」而言，已非判斷整體水情警訊的唯一指標，正確的水情燈號，仍以水利署官方網站發布的訊息為準；南部地區在聯合調度下，目前水情正常。

南水分署提到，氣候異常雖是客觀事實，但只要有效管理調度應對，就能發揮水資源最大效益，也籲請社會大眾與企業，將節約用水落實於日常生活中，攜手珍惜得來不易的水資源，順利共度梅雨季前的枯水期考驗。

南水分署觀測，截至今天下午3點，國內規模最大的曾文水庫水位標高212.90公尺，蓄水率43.94％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量仍逾2.61億立方米；而供應民生用水為主的南化水庫，水位標高仍在170公尺以上，有效蓄水量4236萬立方米，蓄水率49.70％。

曾文水庫目前水位標高仍逾212公尺，南部整體水情正常。（記者吳俊鋒攝）

