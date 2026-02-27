中油台中二接擴建影響說明會 11環團場外高喊「搶救白海豚」

環團人士齊聚梧棲表達訴求指出，台中港區相關開發案及填海造陸工程，應避開白海豚重要棲息環境。（記者張軒哲攝）

中油公司今日在台中市梧棲區舉辦「台中廠港外擴建四期計畫」（二接擴建）環境影響說明書公開會議，11個環境及保育相關團體在會場外舉行記者會，要求避開白海豚棲地。

環團保育人士1月初齊聚沙鹿區公所，為白海豚請命，怒批台中市政府罔顧瀕危白海豚族群的生死存亡，應將外港海域移出台中港特定區都市計畫範圍，今日再度齊聚梧棲表達訴求指出，台中港海域為瀕危的台灣白海豚生態熱區，中油和台電卻相繼要在台中港建置天然氣接收站（二接和五接擴建），破壞白海豚覓食、育幼、社交的生態環境。要求台中港區相關開發案及填海造陸工程應避開白海豚重要棲息環境，並合併進行整體環境影響評估，不能犧牲白海豚。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，台電五接、中油二接擴建和台中港務分公司的填海造陸計畫用化整為零方式，分別進行個案環評或規避環評，但都要用巨量沉箱和土方填海造陸，直接掩埋破壞白海豚棲地。

中油公司指出，配合國家能源轉型政策推動「台中廠港外擴建四期計畫」，對於環團擔心工程可能影響中華白海豚，中油公司十分重視，開發階段將遵守環評、中華白海豚野生動物重要棲息環境之類別及範圍等相關法規辦理；工程階段亦將進行相關迴避及減輕措施，包括以噪音量較小的沉箱工法進行施作，施工期間將選擇適當之打樁機具及工法，並設置污濁防制或氣球幕等設施，將對白海豚之影響降至最低，以達成生態與經濟共榮之目的。

