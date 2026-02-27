高雄龍池宮廟埕「全是錢」 價值800萬百龜供乞龜祈福

大王龜是以千張千元鈔票製作，內還有各式洋酒、乾貨等商品，價值136萬元。（記者許麗娟攝）

龍池宮廟埕的錢龜「金光閃閃」。（記者許麗娟攝）

元宵節將近，位於高雄三民區的本館龍池宮，自農曆大年初一起，整個廟程就「金光閃閃」，以1元至千元鈔票製作的近百隻「錢龜」擺滿廟埕，總價值超過800萬元，不僅志工輪班守夜，附近派出所也要定時來巡邏，其中大龜王價值136萬元。

每隻錢龜都是志工自行製作，模樣相當可愛。（記者許麗娟攝）

本館龍池宮主委何文正也是高雄市議員何權峰的父親，何文正表示，過去廟宇乞龜多是製作肪片龜或麵粉酥龜，但隨著時代改變，這些龜民眾帶回家也吃不完，約20年前龍池宮遷至現址後，改用金錢製作錢龜，從1元、50元硬幣到100、500、1000元鈔票皆有，每年志工要花上2個月製作，並於大年初一至十五日舉辦熱鬧的乞龜活動。

龍池宮主祀湄州媽姐，1932年分靈至高雄創廟。（記者許麗娟攝）

何文正說， 今年大龜王是以1000張千元鈔票製作，龜殼內還有洋酒、高粱、香菇乾貨、米等，價值136萬元，二龜王是700張500元鈔票製作，價值51.6萬元，三龜王則是1000張100元鈔，價值約20萬元，另有約100隻的大大小小錢龜，信眾向媽姐擲筊乞得錢龜後，即可以上面的價錢帶走，明年即無需再還願，打造的錢龜有錢母之意，可以祈求生意或投資發財，其中，光陽公司已連續6年乞得大龜王。

今年元宵節擲筊大賽的特獎和頭獎都是125c.c.的機車。（記者許麗娟攝）

龍池宮的乞龜活動每年從大年初一至十五約會吸引6000人參與，目前大小錢龜已有近3成被乞得，元宵夜將會是活動高潮，除了大龜王、二龜王、三龜王的得主將出爐，廟宇舉辦的擲筊大賽，特獎和頭獎分別是三陽、光陽125c.c.機車，還有冰箱、電視機等家電，邀有緣人帶回家。

高雄龍池宮廟埕前擺滿近百隻大小錢龜，主委何文正說，全部價值約800萬元。（記者許麗娟攝）

