澎湖西乞龜熱潮延燒高雄 東吉啟明宮前進分廟辦活動

啟明宮高雄分廟元宵盛會，最重要的抬轎儀式。（海管處提供）

澎湖人俗諺常說「新正玩三天、上元玩三暝」，意指元宵節的熱鬧程度超過春節，是真正的「小過年」。澎湖南方四島-東吉嶼信仰中心啟明宮將在高雄分廟舉辦元宵盛會。活動除了傳統「乞龜」與「博發財金」，更有震撼人心的「抬轎」，海管處邀請大家一同感受「過鹹水」的濃厚鄉情。

東吉啟明宮是澎湖南方四島中最早建立宮廟，坐落聚落中央，面朝港口，主祀施府王爺、徐府王爺、玉府王爺、周府王爺，是島上信仰支柱。1985年移住台灣島上民眾在高雄前鎮籌建分宮，2003年再遷鳳山五甲現址，更聘請到澎湖後窟潭大木匠師葉根壯「壯師」承包，讓東吉信仰與鄉情延伸到高雄。

東吉啟明宮高雄分廟表示，今年元宵慶典活動從2月28日到3月1日，民眾可以體驗傳統「乞龜」、「博發財金」外，還有「抬轎」活動，鄉親們穿越轎底祈求平安。儀式中廟方人員會抬著神轎在爆竹聲中穿梭，象徵消災解厄與來年興旺。每年除了吸引高雄在地的澎湖子弟，移居台灣各地的東吉鄉親，更會結伴搭乘遊覽車參加，不僅是為了宗教祭儀，更是在王爺公面前與親友見上一面，連結彼此的心。

海管處表示，國家公園不僅守護珍貴的自然棲地，更深耕並傳承島嶼深厚的人文歷史。歲月點滴累積的信仰習俗，賦予了島嶼生命力。海管處期望大家感受過熱鬧的人文慶典後，延伸至自然環境。歡迎安排假期造訪澎湖南方四島國家公園，在壯闊玄武岩地景、湛藍海洋與豐富生態中，感受遠離塵囂的純淨悸動。

東吉啟明宮為島上信仰中心，座落聚落中心點。（海管處提供）

