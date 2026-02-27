2026魯冰花季開幕 桃園龍潭12公頃花海盛開迎賓

桃園市長張善政（右3）出席魯冰花季開幕典禮。（記者周敏鴻攝）

桃園市龍潭區「2026魯冰花季」今天開幕，種植範圍橫跨大北坑、台灣客家茶文化館花區的12公頃魯冰花，都已盛開迎賓；開幕典禮邀來藝人林逸欣搭配雙龍國小弦樂團，以弦樂演繹知名歌曲「魯冰花」，吸引許多民眾前來走春賞花，桃園市長張善政也出席盛讚魯冰花之美。

魯冰花近日已陸續盛開，賞花景點包括大北坑、三水社區、台灣客家茶文化館等地，客家事務局長范姜泰基建議，目前大北坑花區的「產業文化園區」花況最佳，滿山的金黃耀眼花海，已進入最佳觀賞期，是民眾走春賞花的最佳去處之一。

「2026魯冰花季」即起到3月8日止，民眾除了賞花，還能參加系列活動，其中大北坑花區的文化導覽、擂茶、奉茶、搗粢粑、五色粄手作、主題市集、客家藝文表演等，讓民眾進行茶山花海與客庄生活體驗；客茶館花區結合茶文化展示、茶創意手作，邀民眾認識龍潭好茶；夜間另結合龍潭大池燈會，適合民眾規劃「日間賞花、夜晚賞燈」行程歡度元宵佳節。

市府已規劃魯冰花季假日期間免費接駁車服務，民眾可分由龍潭運動公園、楊梅火車站後站，搭乘接駁車前往大北坑展區，再由大北坑展區轉乘接駁車到客茶館展區與各景點，相關資訊可洽詢「2026魯冰花季」活動官網。

魯冰花已盛開迎賓。（記者周敏鴻攝）

魯冰花季開幕典禮邀來藝人林逸欣（中）搭配雙龍國小弦樂團帶來精彩表演。（記者周敏鴻攝）

