「棋盤」論棋！學童化身真人象棋 廣邀各路好手來挑戰

棋山國小學童化身真人象棋上演實境秀，為第4屆棋盤杯全國象棋公開賽宣傳。

讓棋盤村被看見，古坑鄉公所與棋盤社區發展協會舉辦棋盤杯全國象棋公開賽今年進入第4屆，今（27）日棋山國小學童化身「真人象棋」在學校的大棋盤上對弈為比賽宣傳，邀集全國棋林好手一起到「棋盤」論棋。

「紅炮2平5」、「黑馬8進7」，棋山國小學生今天化身象棋，依照象棋社指導老師彭木桂指令，或走或跳在棋盤上移動，展開一場真人象棋實境秀，老師雖站在高處觀局下指令，不過因對真人象棋生疏出錯，現場既有趣又刺激，最後是由紅棋勝出。

古坑鄉長林慧如表示，棋盤杯象棋公開賽今年進入第4年，每年吸引數百人參加，象棋是益智訓練，也讓孩子遠離手機，很開心看到社區與學校攜手推廣，讓棋盤村因為「棋盤」打響知名度。

雲林縣副縣長陳璧君說，看到地方有創意以真人象棋來宣傳活動，也讓大家感受到象棋不僅有趣味，也要有智力、專注力的遊戲，這是很好且適合老人、小孩的活動。

立委劉建國指出，「華山可以論劍，棋山可以比棋」，棋盤盃全國象棋公開賽每一年都吸引來自全國及國外好手參加，今年第4屆將在4月12日登場，邀請國內及世界棋林好手踴躍參加，也期許活動更多元，與產業及觀光結合，讓古坑鄉、棋盤村躍上國際舞台。

彭木桂強調，象棋是國粹，是很好的益智休閒活動，尤其小朋友下象棋可以訓練專注力、判斷力，他是棋山國小校友，現為台中市象棋協會執行長，到棋山國小推廣象棋已有多年，全校2年級到6年級學生都會下象棋。

棋盤社區總幹事張元豐說，第4屆棋盤杯4月12日在棋盤村懷恩堂舉行，除有高額獎金、免報名費，只要參賽還有紀念品、百元農產消費券，歡迎象棋愛好者踴躍挑戰。

古坑棋山國小象棋社指導老師彭木桂，回母校推廣象棋。（記者黃淑莉攝）

棋山國小學童化身真人象棋上演實境秀，為第4屆棋盤杯全國象棋公開賽宣傳。（記者黃淑莉攝）

