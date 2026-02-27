雲林縣定民俗「蕃薯寮媽元宵夜巡」3/3起連3天 3/5晚間「射火馬」

雲林縣定民俗的「蕃薯寮媽元宵夜巡」將於3月3日連續3天舉行，其中最重頭戲的「射火馬」，將在3月5日晚間登場。（記者李文德攝）

雲林水林鄉順天宮傳承已久、列為雲林縣定民俗的「蕃薯寮媽元宵夜巡」，將於3月3日起連續3天舉行，其中最重頭戲的「射火馬」，將在3月5日晚間登場。廟方表示，元宵至5月10日更有順天宮文物展，今年更是參考當地耆老口述，請鄉內學子製作「稻草火馬」，帶領學童認識這項傳承百餘年傳統。

主委洪明發表示，順天宮建廟逾300年，每年農曆正月15至17日都會舉辦「蕃薯寮媽元宵夜巡」，三天晚間夜巡大約8點出廟門，遶境範圍集中於蕃薯村及山腳村，大約凌晨才會入廟，而夜巡至今還保留著「射火馬」、「面桶炮」、「祈大龜」等傳統儀式，極富特色，縣府在2022年登錄為縣定民俗。

洪明發表示，最具重頭戲的「射火馬」儀式，將在3月5日晚間7點開始，今年廟方委請師傅花費近3個月製作3隻3公尺高的火馬，而「射火馬」可追溯到清嘉慶年間，當時地方瘟疫肆虐，當地民眾以竹子與紙製作而成的紙紮火馬，在其腹部與周邊放沖天炮，除酬謝神恩外，更盼消災解厄。

洪明發表示，連續3天的夜巡活動中，更可以見超過300戶村民施放面桶炮，第三天儀式中更有「祈大龜」的傳統儀式，依照傳統慣例準備890台斤鳳片糕「大龜」，周邊並堆疊1萬6800台斤米包，讓民眾擲筊博平安。

廟方顧問紀明欣表示，元宵節當天至5月10日順天宮2樓也有文物展，此外今年首度舉辦「攝影比賽」，廣邀熱愛攝影且對元宵夜巡的民眾，可以記錄最珍貴的畫面，未來也將集結民眾照片成冊作為紀錄，更是替「宮誌」做暖身。另外，去年水林國中曾深入進行走讀課程，廟方曾收到地方耆老回饋，早期火馬以稻草編織並以紅繩綑綁製成，今年將和當地小學走讀交流，並製作稻草火馬，明年度帶領學童實際體射火馬，了解當地難得傳統習俗。

