台灣國際蘭展「無礙」同行！免費假日專車加開 身障朋友安心賞花

「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」自今（27）日至3月16日，在農業部花卉創新園區研究發展中心蘭花園區繽紛登場，為期18天的花卉盛事吸引各地遊客。為鼓勵身心障礙朋友踴躍參與，南市政府特別強化無障礙服務，除提供輪椅租借與復康巴士接駁外，更自今日起連續3週週末假日加開免費直達專車，協助身障朋友安心賞花、輕鬆出遊。

市長黃偉哲表示，不少身心障礙者因交通不便或環境限制，較少參與大型戶外活動。為增加社會參與機會，社會局持續規劃蘭展定點接駁服務，平日採預約制小型復康巴士，接送民眾自新營火車站往返蘭花園區；假日則加開定點定時專車，讓交通銜接更順暢，減少舟車勞頓。

本次假日接駁自今日起連續3週辦理。新營火車站往蘭花園區發車時間為上午9時、10時、11時及下午2時；回程則為中午12時、下午3時及4時自園區發車。此外，週末假日亦於小東路無障礙福利之家大門口安排每日2班直達專車，上午8時及11時出發，回程時間為下午2時30分及5時30分，自蘭花園區返程。

直達專車為備有2席輪椅座位的大型復康巴士，鼓勵家人陪同，共享賞蘭樂趣。所有定點接駁服務均為免費，優先提供身心障礙者及陪同者1名，如有空位再開放65歲以上一般民眾及其他身障者陪同者搭乘。

社會局長郭乃文表示，打造友善無礙城市，需要從交通與環境細節做起。透過貼心接駁安排，讓更多民眾走進蘭花園區，感受春日花海與城市溫度。平日小型復康巴士亦提供新營火車站後站至後壁蘭花園區來回免費定點接駁，預約專線06-6328899。

