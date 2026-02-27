牛仔褲變時尚側背包！ 沙鹿清潔隊再推『大中袋福』新品

沙鹿清潔隊運用回收舊牛仔褲及廢棄衣物，縫製出時尚實用性環保側背包，每個款式都是獨一無二。（環保局提供）

沙鹿區清潔隊延續在地化環保品牌「大中袋福」的創新精神，繼冰霸袋、手提袋廣受民眾好評後，近期再度發揮巧思，運用民眾回收的舊牛仔褲及廢棄衣物，縫製出兼具時尚與實用性的全新款式「環保側背包。」

環保局統計「大中袋福」環保袋推動至今，已成功回收再利用約1800公斤廢棄衣物，轉化製作超過3000件各類環保再生製品，賦予廢棄布料嶄新生命，也將資源循環理念落實於市民日常生活之，落實推動循環經濟與垃圾減量政策。

沙鹿區清潔隊此次推出的「環保側背包」，特別選用耐磨、耐髒的牛仔布料作為包體主材，並搭配不同舊衣花色進行拼接設計，首批製作的新款側背包，每一件皆為獨一無二的限量款式；包款設計輕巧，兼具收納手機、錢包及隨身小物的實用機能，非常適合日常外出搭配使用，也打破了大眾對回收再製品的刻板印象。

「大中袋福」商標由弘光科技大學文創系郭同學設計，結合資源回收標章與雙喜鹿意象，象徵「福祿雙全」，沙鹿區清潔隊善用在地成衣產業的裁縫技術優勢，將原先可能進入焚化爐的舊衣物，透過巧手改造成質感細緻的側背包，

環保局表示，大中袋福商標註冊與品牌化經營，期盼能拋磚引玉，讓更多人看見舊物再利用的價值，未來也將持續推廣具創意與在地特色的環保行動，呼籲日常生活中應落實源頭減量，支持並使用各類再生製品，共同為環境永續盡心力。

清潔隊員挑選合適的布料作為製作側背包原料。（環保局提供）

清潔隊員利用勤務之餘縫製牛仔環保側背包。（環保局提供）

環保局統計「大中袋福」環保袋，推出回收舊牛仔褲縫製「環保側背包。」（環保局提供）

