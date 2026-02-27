為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    牛仔褲變時尚側背包！ 沙鹿清潔隊再推『大中袋福』新品

    2026/02/27 14:42 記者蔡淑媛／台中報導
    沙鹿清潔隊運用回收舊牛仔褲及廢棄衣物，縫製出時尚實用性環保側背包，每個款式都是獨一無二。（環保局提供）

    沙鹿清潔隊運用回收舊牛仔褲及廢棄衣物，縫製出時尚實用性環保側背包，每個款式都是獨一無二。（環保局提供）

    沙鹿區清潔隊延續在地化環保品牌「大中袋福」的創新精神，繼冰霸袋、手提袋廣受民眾好評後，近期再度發揮巧思，運用民眾回收的舊牛仔褲及廢棄衣物，縫製出兼具時尚與實用性的全新款式「環保側背包。」

    環保局統計「大中袋福」環保袋推動至今，已成功回收再利用約1800公斤廢棄衣物，轉化製作超過3000件各類環保再生製品，賦予廢棄布料嶄新生命，也將資源循環理念落實於市民日常生活之，落實推動循環經濟與垃圾減量政策。

    沙鹿區清潔隊此次推出的「環保側背包」，特別選用耐磨、耐髒的牛仔布料作為包體主材，並搭配不同舊衣花色進行拼接設計，首批製作的新款側背包，每一件皆為獨一無二的限量款式；包款設計輕巧，兼具收納手機、錢包及隨身小物的實用機能，非常適合日常外出搭配使用，也打破了大眾對回收再製品的刻板印象。

    「大中袋福」商標由弘光科技大學文創系郭同學設計，結合資源回收標章與雙喜鹿意象，象徵「福祿雙全」，沙鹿區清潔隊善用在地成衣產業的裁縫技術優勢，將原先可能進入焚化爐的舊衣物，透過巧手改造成質感細緻的側背包，

    環保局表示，大中袋福商標註冊與品牌化經營，期盼能拋磚引玉，讓更多人看見舊物再利用的價值，未來也將持續推廣具創意與在地特色的環保行動，呼籲日常生活中應落實源頭減量，支持並使用各類再生製品，共同為環境永續盡心力。

    清潔隊員挑選合適的布料作為製作側背包原料。（環保局提供）

    清潔隊員挑選合適的布料作為製作側背包原料。（環保局提供）

    清潔隊員利用勤務之餘縫製牛仔環保側背包。（環保局提供）

    清潔隊員利用勤務之餘縫製牛仔環保側背包。（環保局提供）

    環保局統計「大中袋福」環保袋，推出回收舊牛仔褲縫製「環保側背包。」（環保局提供）

    環保局統計「大中袋福」環保袋，推出回收舊牛仔褲縫製「環保側背包。」（環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播