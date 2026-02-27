宜蘭落山風發威！嚇壞抹茶山友 礁溪溫泉棚架塌、熊偶街上跑

抹茶山友遇到落山風，爬山過程舉步維艱。（藍姓民眾提供）

中央氣象署發布陸上強風特報，其中宜蘭被列入黃色燈號，有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，今早礁溪、頭城一帶「落山風」發威，不僅抹茶山上有山友被吹到東倒西歪，嚇得不敢下山，就連湯圍溝溫泉市集的棚架也被吹翻，還有大熊玩偶在田間翻滾，影片流出讓網友驚呼「好萌！是賴皮熊。」

宜蘭今天吹起陣陣落山風，在地人直呼要變天，其中上午一陣大風，更把礁溪湯圍溝溫泉市集的攤商棚架吹翻，讓井然有致的攤位變得超狼狽，業者接獲通知趕緊修復，所幸未造成嚴重營業損失。

請繼續往下閱讀...

攤商說，落山風威力強大，一陣怪風就無法抵擋，棚架撐不住強力陣風，一下子就被吹翻，倒伏後只能趕緊重新安裝，還好生財器具沒有遭砸毀，否則連假生意恐泡湯。

抹茶山上也有山友感受到落山風的強勁風勢，爬山過程舉步維艱，更擔心裝備噴飛，過程也幾度護著頭巾、帽子，深怕跟著風勢吹落，更嚇得直呼不敢下山，被強烈風速推著走，坦言確實很危險。

位於礁溪抹茶山下的咖啡廳，原本放置在戶外可愛裝置藝術的大小熊玩偶，也慘遭強風擊落，被風吹著在地上打滾，像極了「倒地不起的賴皮熊」，業者將影片發文後，引來大批網友驚呼「好萌！」但也不免為最後掉入水溝內的毛熊哀悼，超級心疼。

抹茶山上風勢強大，山友被吹得舉步維艱。（藍姓民眾提供）

礁溪湯圍溝溫泉市集的棚架遭強風吹翻。（民眾提供）

大熊玩偶被風吹到在路上跑，被民眾拍下。（民眾提供）

被風吹到翻滾在地的大熊玩偶，有網友笑稱是賴皮熊。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法