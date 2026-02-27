距春節太近228連假蘇花沒塞車 花蓮訂房僅第一天3成

花蓮市區228連假第一天車流狀況，今晚也是訂房率最高的一天，約有3成。（記者花孟璟攝）

今天是228和平紀念日3天連續假日第一天，蘇花路廊今天宜蘭蘇澳南下往花蓮方向，每小時交通量約600到700輛次，不到塞車尖峰每小時1100輛次的3分之2，車流比平日多但沒有塞車！今晚約訂房3成，明後天又退回2成。花蓮旅館公會統計，228連假距離剛收假的農曆新年太近，因此遊客量比過年少。

公路局東部養護工程分局統計，今日連假第1天蘇花全線順暢，南下宜蘭往花蓮方向每小時交通量維持600至700輛，原預估會在清晨5點開始車多壅塞，實際約上午7點以後才開始有車流出現。

截至上午10時，蘇花路廊宜蘭往花蓮方向南下車流量為3379輛，上午10點從蘇澳出發開到崇德約需時1小時17分鐘，預估今日蘇花路廊南下車流量仍有約6000輛待疏運。

至於北上花蓮往宜蘭北上累計有1113輛，車行時間約1小時13分鐘。在旅行時間方面，上午10時經台9線蘇花改南下蘇澳至崇德旅行時間約77分，北上崇德至蘇澳旅行時間約73分。

公路局指出，228連假期間開放大客車、遊覽車走路肩，並管制21噸以上大貨車通行，民眾可透過「蘇花即時通」LINE官方帳號服務，可查詢即時路況、停車場、找廁所或加油站。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，今年春節9天連假在過年前半個月仍只有3成訂房率，好在愈接近過年訂房也增加，今年來說大年初一到初三住房率最高，平均7成5，小年夜、除夕也大約4成，從市區今年塞車的情況可見遊客確實增加，大年初五後恢復為2成訂房率，與去年相比衰退約1成。

她說，今年過年在2月中旬，228連假因為距離年假太近，所以訂房數字只比平日略升，今天晚上約訂房3成，明天後天又退回2成，恢復平日狀態。

今天早上太魯閣大橋南下車流多，但沒有塞車。（公路局提供）

花蓮縣府主辦的太平洋燈會將持續到3月8日，燈會其中的鹹魚燈雖在網路引起討論，但未有明顯觀光助益。（記者花孟璟攝）

