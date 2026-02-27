未經授權轉租！巴克禮和睦居爆押金爭議 南市府示警：勿再承租

「巴克禮和睦居」傳出租賃消費爭議，南市法制處前往查察。（南市法制處提供）

位於台南市東區的「巴克禮和睦居」近期接連爆出住宅租賃消費爭議，台南市政府法制處主動介入查察，強調案件已涉及違法轉租與押租金超收等情形，呼籲民眾審慎評估，暫勿再向該業者承租，以免權益受損。

法制處指出，消保官昨（26）日下午會同地政局前往查核，確認該土地及建物所有權人為台灣糖業公司，然而目前與消費者簽約的出租人「凜遊旅人公司」，並未取得台糖同意即對外出租。另經地政局查證，凜遊旅人公司及與台糖簽約的「家苑健康公司」，均非合法登記之包租業者，相關租賃行為已涉違規。

由於出租人公司登記地址位於台北市，市府人員現場查核時亦無業者代表出面說明。南市地政局已正式發函通知出租人陳述意見，後續若查明違法屬實，將依《租賃住宅市場發展及管理條例》裁處。

法制處表示，近期陸續接獲承租人提出消費爭議申訴，多數反映在知悉出租人違法終止租約後，對方卻以簽約時未曾告知的各種理由不當扣款，拒絕返還押租金；更有承租人指出，簽約時即被收取高達3至5個月租金總額的押租金，明顯違反內政部規定押金最高不得超過2個月租金的上限。

消保官將循消費爭議處理程序協助承租人爭取權益，提醒民眾如遇類似情況，可先向地方政府提出申訴與調解，保障自身權利。

市府也再次呼籲租屋族，在簽訂住宅租賃契約前，務必查證出租人是否具合法出租權限，並詳閱契約內容是否符合內政部公告的「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」及「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」。若業者收取超過2個月租金的押金或保證金，已屬違規情形，應提高警覺。

法制處強調，若因住宅租賃衍生消費爭議，可撥打「1950」消費者服務專線，或向地方政府消費者服務中心提出申訴。多一分查證，少一分糾紛，才能真正守住自己的居住權益。

