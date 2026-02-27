元宵節賞「月全食」 台北天文館：錯過再等46年！

今最受矚目的天文奇景「月全食」將於3月3日登場。（台北天文館提供）

今最受矚目的天文奇景「月全食」將於3月3日登場，台北市立天文館指出，本次不僅是2028年底前最後一次月全食，更恰逢元宵佳節，天象與節慶同日交會的難得巧合，要到2072年才會再次出現！

台北天文館指出，月食是因月球進入地球陰影所出現的天象，可分為全食、偏食與半影月食等三種，月全食的「紅月亮」尤為壯觀，台灣在未來十年內共有6次機會見到紅月亮。

請繼續往下閱讀...

天文館說，本次發生的月全食在台灣各地均可觀賞到，當日17時50分月出時，月球開始進入地球本影，即「初虧」，形成特殊的「月出帶食」景象；19時4分「食既」，月球完全進入地球本影，進入全食階段；19時34分「食甚」，月球最接近地影中心；20時03分「生光」，月球開始離開本影；從食既到生光共歷時約59分鐘，在此期間，月面因地球大氣折射陽光而呈現暗紅色，形成俗稱的「血月」。生光後的月球逐漸由虧轉盈，至21時18分完全離開本影而「復圓」，從初虧到復圓的本影食歷時3小時28分鐘，觀賞條件極佳。

天文館補充，月全食除了觀賞價值外亦具有科學意義，透過月食期間地影在月面的弧形邊界，可直接驗證地球為球體；而全食階段月面的亮度與色澤，則與地球大氣密切相關，若發生大型火山噴發或懸浮微粒增加，血月顏色將更為深暗。

台北天文館將於3月1日14時舉辦「血月再現」專題演講，深度解析月食成因與觀察重點，歡迎網路報名。元宵節當日17時45分起，透過官方YouTube頻道進行月食全程直播，結合本地望遠鏡與全球影像資源，不受天候與地點限制，提供專業解說與即時畫面；館內亦於18時30分至21時30分開放觀測室，民眾可透過專業望遠鏡觀察月面食相變化，現場並設有月全食主題海報展與定時導覽，協助了解月食原理與觀察重點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法