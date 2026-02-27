為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    公產大翻身！南市活化144處舊空間 替市庫省下34.75億元

    2026/02/27 13:59 記者洪瑞琴／台南報導
    龍崎警消共構新模式強化山區救災救護量能。（南市財稅局提供）

    台南市推動公有資產活化，透過跨局處整合與彈性媒合機制，原本閒置或低度利用的空間，陸續轉型為貼近民生需求的公共服務據點。財政稅務局統計，自2019年迄今已成功活化144處市有資產，累計為市庫節省約34.75億元建置與維護成本，讓老空間華麗轉身，也為市政財務減壓。

    公產活化不只是空間再利用，更是資源重新分配與功能升級。位於安南區、原為警察局安順派出所的舊址，經跨局處媒合後，轉型為「安南區社區心理衛生中心」，並於去（2025）年8月正式啟用。新據點強化在地心理健康支持系統，讓社區民眾在熟悉的生活圈內即可獲得專業協助，提升基層心理照護可近性。

    另一項指標案例則是消防局第5救災救護大隊「龍崎消防救護站」。該站活化原警察局龍船派出所空間，於今年2月4日啟用，首創「1樓警察駐點、2樓消防駐守」的警消共構模式。這項空間整合不僅有效運用既有建物，更強化龍崎山區救災救護量能，縮短應變時間，為偏鄉公共安全再添一道防線。

    財政稅務局表示，透過盤點與媒合機制，讓閒置公產迅速轉化為實質服務據點，既節省新建工程成本，也加快公共建設到位時程。未來將持續深化資產清查與活化策略，除府內媒合外，也將擴大採行BOT（興建－營運－移轉）、OT（營運－移轉）、委外經營及設定地上權等多元模式，引進民間專業與資源，共同參與公共建設。

    原警察局安順派出所舊址，活化轉型安南區社區心理衛生中心。（南市財稅局提供）

