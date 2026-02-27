基隆廟口夜市仁三路、愛四路將畫「車輛禁行區」 夜間闖入要罰

基隆市政府將在近日把仁三路與愛四路畫設為「車輛禁行區」，並放置護欄與禁止進入標誌，違者可依道路交通管理處罰條例開單。（記者俞肇福攝）

基隆廟口夜市商圈，原本就規定夜間營業時間，汽、機車禁止進入，但不時仍有民眾闖入，為推動「行人友善區」，基隆市政府將在近日配合夜市營業時間，將把仁三路與愛四路畫設為「車輛禁行區」，並放置護欄與禁止進入標誌，將路權完整還給行人，違者可依道路交通管理處罰條例開單。

基隆市政府交通處日前在和明里活動中心開「基隆市廟口夜市周邊規畫行人友善區說明會」，仁愛區議員均有到場，針對廟口夜市及愛四路夜市周邊道路提出改善方案，透過數據分析與實體規畫，期盼在觀光發展與用路安全取得雙贏。

交通處長陳耀川指出，根據內政部統計，廟口夜市在假日晚間的人流密度，高達每平方公里28萬人次，位居全台第8名。自2023年起，基隆市政府陸續推動「行人友善」、「行人有序」等政策，交通事故死傷數持續下降，警察局統計2026年1月行人交通事故死傷數9人，比去年同期41人又減少32人，顯現改善的成效。

陳耀川表示，配合夜市營業時間，仁三路與愛四路將劃設為車輛禁行區，正式實施夜間時段管制，將會放置護欄與禁止進入標誌，將路權完整還給行人，違者可依道路交通管理處罰條例開單。

另外，仁二路、仁三路等路段增設減速設施及警示標線，並配合速限調降至30公里，營造低速安全環境。夜市主要端點設置行人友善區標誌，建立明顯入口意象並提醒駕駛減速，並在重要路口加強管理，減少人車爭道衝突。

