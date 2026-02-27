228連假首日上午國道30起車禍 回堵5公里塞爆

國1北向8.8公里處發生1輛化學槽車自撞事故。（高公局提供）

今天是228連續假期第一天，上午國道竟發生30起車禍！交通部高速公路局指出，相關事故均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅，每一起事件動輒回堵4到5公里。

今天上午國道壅塞路段主要為國1南向桃園至中壢轉接道、楊梅至新竹、王田至彰化；國1北向汐止端至五堵（事故）；國1高架北向堤頂至汐止端；國3南向鶯歌系統至高原、烏日至霧峰、草屯至中興；國3北向新店至木柵、新化系統至官田系統。

高公局預判，今天下午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西；國5南向南港系統-頭城；國10西向仁武至左營端等路段。

高公局建議國5南向用路人於17時後出發，節省寶貴時間；用路人可透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

今天上午截至11時，共發生30件事故。7時10分，國1北向8.8公里處發生1輛化學槽車自撞事故，占用外線車道，刻正排除中，造成後方車流回堵4公里；8時35分，國1北向310.2公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於8時54分排除，造成後方車流回堵5公里。

還有上午9時48分，國3北向343.6公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時7分排除，造成後方車流回堵5公里，相關事故均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

國1北向310.2公里處發生3輛小客車追撞事故。（高公局提供）

國3北向343.6公里處發生3輛小客車追撞事故。（高公局提供）

和平紀念日連假首日北部路段路況預。（高公局提供）

和平紀念日連假首日中部路段路況預報圖。（高公局提供）

和平紀念日連假首日南部路段路況預報圖。（高公局提供）

