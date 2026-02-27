為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    心路13年溫暖約定 3/21邀大眾與障礙者春天健走

    2026/02/27 13:16 記者吳柏軒／台北報導
    心路基金會舉辦「好天天齊步走」健走活動，邀民眾與障礙者家庭一同走向戶外，在行走中累積支持與微笑。（心路基金會提供）

    心路基金會舉辦「好天天齊步走」健走活動，邀民眾與障礙者家庭一同走向戶外，在行走中累積支持與微笑。（心路基金會提供）

    春暖花開時節，一起健走，是心路基金會與社會大眾長達13年的溫暖約定，「好天天齊步走」活動自2013年起舉辦，今年將於3月21日在台北、桃園、新竹、高雄4地同步登場，以「加點愛，微笑前行」為主題，號召企業與民眾將每一步健走，化為支持障礙者參與社會的力量。

    心路執行長賴炳良表示，「好天天齊步走」不僅是一場健走活動，更是讓彼此靠近的平台，每年活動現場都會設計共融闖關遊戲，讓參與者在輕鬆的氛圍中，認識障礙者的生活樣貌；同時也規劃線上健走，邀請無法到場的民眾參與。

    今年活動還攜手人氣插畫家「旋轉甜不辣」與筆下的角色「日子還是要過鴨」跨界合作，透過溫暖又幽默的插畫，傳遞「即使生活充滿挑戰，也要繼續前行」的精神。賴炳良表示，這份看似輕巧的態度，正是許多障礙者家庭的日常寫照。

    活動將於3月21日在台北（花博圓山公園、圓山自然景觀公園）、桃園（小人國）、新竹（左岸櫻花步道）、高雄（橋頭糖廠）4地同步舉辦，報名可獲限量好禮，拍照、打卡、上傳社群完成任務，還可兌換限量公益聯名悠遊卡。

    後續為期1個多月的線上健走，也讓無法到場響應的民眾能夠不限地點、透過上傳公里數的方式響應，達成健走目標並提供抽獎，包含五星級飯店餐券及超值家電。活動網站：https://isyinlu.wixsite.com/nicedayhiking

    心路基金會「2026好天天齊步走」主視覺，由人氣插畫家「旋轉甜不辣」操刀設計，以角色「日子還是要過鴨」傳遞溫暖前行的力量。（心路基金會提供）

    心路基金會「2026好天天齊步走」主視覺，由人氣插畫家「旋轉甜不辣」操刀設計，以角色「日子還是要過鴨」傳遞溫暖前行的力量。（心路基金會提供）

