元宵節提燈慶團圓 環境部籲電池回收護家園

環境部資源循環署提醒，落實電池「取出、收好、送回收」3個動作，才能確保居家生活環境安全。（環境部提供）

元宵佳節即將到來，各地燈節活動已陸續熱鬧登場，市面上琳瑯滿目的造型提燈、會發光發聲的酷炫燈籠，都是大小朋友們的最愛。然而，在歡慶節日的同時，環境部資源循環署提醒，別忘記燈籠中的乾電池，不使用時應將電池取出、回收，一起守護家園。

循環署指出，近年流行的造型紙提燈較輕巧，容易忽略內含鈕扣型電池，當一般垃圾丟棄可能造成電池短路、起火及污染環境等風險，因此提燈務必取出電池後再丟棄；如果提燈不再使用也建議將電池取出，才能避免電池因久放漏液而導致物品損壞。

請繼續往下閱讀...

循環署也說明，取出的電池若電力尚未耗盡，可以移轉給耗電量較低的電子產品（如鬧鐘、遙控器）使用；已耗盡電池可使用膠帶貼住正、負極進行簡單絕緣處理，統一存放於容器中，累積一定數量後再就近送交給清潔隊資源回收車、便利商店、超市或量販店進行回收。

循環署強調，落實電池「取出、收好、送回收」3個動作，才能確保居家生活環境安全，且電池內含可以再利用的資源，只有交由專業回收管道才能讓資源有效循環，再次發揮價值。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法