    首頁 > 生活

    新北新店順安街增設專用迴轉道 交通局：已有效減少干擾直行車流

    2026/02/27 13:21 記者黃子暘／新北報導
    為改善往台北市鳴遠橋方向的通行效率和安全，新北市交通局專門委員林昭賢表示，交通局與養護工程處共同辦理順安街專用迴轉道增設工程。（新北市交通局提供）

    新北市新店區順安街為雙向各一車道，為改善往台北市鳴遠橋方向的通行效率和安全，新北市交通局專門委員林昭賢表示，交通局與養護工程處共同辦理順安街專用迴轉道增設工程，透過道路空間重新配置與號誌時制改善，引導迴轉車流提前分流，迴轉後銜接右轉往台北市鳴遠橋方向行駛，紓解車流回堵情形，同時降低人車交織衝突風險，新措施上路後，已有效減少對直行車流的干擾。

    林昭賢指出，新店區順安街過去因未設置專用迴轉空間，許多欲迴轉銜接往北市鳴遠橋方向的車輛得行駛至前方大型路口才能迴轉，常造成後方直行車流受阻，尖峰時段更容易出現回堵，迴轉車輛在路口與行穿線行人動線交織，也增加了人車事故風險。

    交通局表示，除了工程改善，市府也於迴轉道入口前增設2面指引標誌，加強駕駛辨識與導引效果，並持續依實際車流狀況滾動檢討號誌時制，提醒用路人行經該路段留意號誌燈號與標誌指引，依規定行駛。

