    替竹北縣福園「整形」 鄭朝方實勘將敲掉巨型泥作、水池變回綠地

    2026/02/27 13:00 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣竹北縣福園公園「整形」在即，市長鄭朝方（右2）決定敲掉身旁的大型水泥石作，化成碎石級配留在公園內。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹北市「縣福園」公園下週將開始「整形」，市長鄭朝方近日會同包商、景觀工程顧問等進場實勘，全面發揮「減法」美學！決定敲掉公園內大而無用、還影響視線和動線的假山、涼亭等巨型泥作或石塊，轉化為縣福園基地的碎石級配，並讓根本無水可蓄的景觀池依原地形貌，還它青青綠地本色，並以嶄新的親子、身心障礙以及多元性別公廁取代老公廁，整體工程款不增反減。

    鄭朝方說，改建縣福園公所原編列2798萬，且已在1月中先行動土，近日就要正式整地，計畫今年第3季完工後，跟光明6路南側的市東、市西以及福興公園，共構成竹北的「雙市雙福公園」，擔起竹北之肺。

    考慮到縣福園內很多大型的水泥造景或疊石使視覺出現多處死角，加上照明不足，以致長期存有治安隱憂，所以他想替這座公園好好「整形」，要求規劃自然曲線的弧形步道，保留大樹，釋放更多綠地外，重新配置公共設施外，前述巨型泥作、涼亭、假山都須打掉，變成碎石級配留在縣福園內，沒有水的水池則依原地形貌恢復成綠地，假山上的樹木則另植於基地是何處，好讓整體公園內的視野通透、敞亮。

    而考慮縣福園緊鄰著國道，縣政2路跟光明6路北端路口的入口處，鄭朝方要求在不影響原有、縣府權責的水泥圍牆跟格網圍籬下，另規劃綠帶以為間隔，並把人行道納入公 園內，順勢降低公園內的小丘高度，使之更友善行動不便者，讓整座公園得以鬧中取靜，全齡都能共融休閒在一起。

    新竹縣竹北市長鄭朝方（左1）指示，把圖中無用的大型假山敲掉，化成碎石級配繼續留在公園。（記者黃美珠攝）

    圖中縣福園內的涼亭，因擋道、影響視野等，也將被「整」盡歷史。（記者黃美珠攝）

