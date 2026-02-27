遭控飯裡有瓷碗碎片 高雄名店鴨肉珍道歉說原因

鴨肉珍的鴨肉飯為保持古早味使用陶瓷碗，但因易碰損，業者未來恐考慮做汰換。（記者李惠洲攝）

高雄小吃名店鴨肉珍遭民眾在網路社群平台發文指控「飯裡有碗的碎片」，業者今（27）日受訪對此道歉，並已將7、8個碗底有破損的陶瓷碗汰換，高雄市衛生局也將依食安法對業者開罰。

鴨肉珍業者吳先生表示，店裡的碗有分陶瓷碗與美耐皿2種，陶瓷碗是30多年前開店時就開始使用，堅持用陶磁碗裝盛裝鴨肉飯是想守住古早味，但是陶瓷碗的碗底較薄，長期碰撞易碎，民眾遇到是店裡沒注意到，疑似疊碗時掉落碎片，導致盛裝鴨肉飯時混入飯中，今天一早已將所有破碎的碗淘汰掉，未來會考慮改善清潔方式或汰換。

請繼續往下閱讀...

高雄市衛生局指出，今日派員到店家查察，現場檢視食材未發現異物，另檢查現場餐具及瓷碗無破損情形，業者表示未接獲民眾反映，但坦承照片所示屬實，將依《食品安全衛生管理法》第15及第44條規定，裁罰6萬至2億元以下罰鍰。

此外，經查業者已完成食品業者登錄及投保產品責任險，但針對未有食品從業人員健康檢查、未佩戴手套、垃圾桶未加蓋、部分食材未覆蓋、員工私人用品未專區放置、無洗手掛圖、無冷藏溫度紀錄等缺失，責令業者限期改善；屆期複查未改善，可處6萬元以上罰鍰。

鴨肉珍因陶瓷飯碗碗底破損，導致消費者吃到碎片。（記者李惠洲攝）

鴨肉珍業者吳先生。（記者李惠洲攝）

稽查人員前往鴨肉珍店檢查飯碗是否碰損。（高雄市衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法