    首頁 > 生活

    高雄巨蛋旅展與家電展同時登場 228連假首日吸引人潮

    2026/02/27 12:39 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄巨蛋春季旅展，業者殺很大。（記者葛祐豪攝）

    

    228連假首日，高雄巨蛋春季旅展與AI智慧家電展今（27）日同時登場，上午吸引大批人潮排隊等候進場，3大指標旅行社五福、可樂、東南旅遊，都針對春假及暑假檔期祭出優惠，民眾大搶便宜，展期只到3月2日。

    五福旅遊行銷副總錢緯銘指出，受惠於日圓貶值與台灣經濟成長，今年過年出國旅遊民眾再創新高；此次旅展瞄準春假及暑假檔期，以國人最愛的日本為例，從高雄出發的航班都有減價，尤其現在高雄多了很多新航線，包括飛東京的捷星航空等，旅展中，日本平均每條線路都有4千元以下的折扣。

    東南旅遊協理蔡政訓表示，為了力拼市佔率，這次旅展的東京、大阪行程，最低下殺到每人只要15900元，首爾下殺到每人只要12900元；此外，3月8日及12日高雄港有1艘MSC地中海榮耀號郵輪，在旅展中也有特惠活動；五福旅遊則祭出開春超狂折扣，歐洲省萬元、韓國賞櫻免2萬。

    同時間登場的AI智慧家電空調展，由高雄市電器公會主辦，集結22家原廠品牌，搭配政府節能補助，折扣力道更勝週年慶。LG台灣樂金推出新上市熱泵式22公斤滾筒洗衣機，搭配迷你洗衣機Twinwash，首購價99000元，最高再送9000元禮卷；Samsung三星加碼送最高27000元7-11數位商品禮券；SAMPO聲寶下殺5折起；Panasonic推出指定機型登錄再享原廠節能金5千元、貨物税2千元、汰舊換新3千元的最高1萬元補助優惠，同樣吸引不少民眾參觀選購。

    高雄巨蛋雙展同時登場，一早吸引民眾排隊等候進場。（記者葛祐豪攝）

    

    巨蛋AI智慧家電空調展，集結22家原廠品牌。（記者葛祐豪攝）

    

