台灣第一水庫發「卡比胖拉」小提燈 大排長龍

市長黃偉哲專程到虎頭埤發放卡比胖拉提燈，深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

元宵節將至，今天是228連假首日，南市府上午同步在有「台灣第一水庫」之稱的虎頭埤，以及葫蘆埤、德元埤等發放「卡比胖拉」造型的小提燈，深受親子喜愛，現場大排長龍。

市長黃偉哲今天專程到虎頭埤發放小提燈，人潮爆滿，大小朋友簇擁，爭相與他合影，氣氛熱烈。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲表示，今天國際蘭展開園，市府也在3處埤塘風景區發放小提燈，各地都湧現人潮，台南是適合旅遊的好地方，歡迎大家228連假一起來吃、喝、玩、樂。

黃偉哲也說，今年的提燈卡比胖拉是本土IP，而非外來的，市府聯手台灣優秀創作家一起推出，造型可愛、療癒，親子都喜歡，尤其與轄內知名的芒果、柑橘、柚子等產業結合，行銷在地特色，值得收藏。

市府觀旅局長林國華今天也到現場關心發放情形，感謝各界對於台南風景區的支持，他指出，特地將去年IP展網路票選最佳人氣作品「芒果午憩」化身為主角卡比胖拉提燈，以更萌的造型，讓大小朋友歡度佳節。

林國華提到，卡比胖拉以圓潤療癒的水豚造型，搭配悠閒靜謐的埤塘水域意象，展現台南自然、放鬆、慢活的旅遊節奏。

南市觀旅局今起同步在3處埤塘風景區發放小提燈，虎頭埤每天2千份，葫蘆埤、德元埤每天各1千份，送完為止，明天也有，歡迎民眾把握機會。

觀旅局今天也加碼在西市場發放小提燈，限量2千份。

林國華強調，除了已公佈的發放場次之外，今天起，民眾只要於指定景點消費滿額、拍照打卡，或者參與燈節，都可兌換，各有活動期限，送完即止。

觀旅局希望透過可愛、吸睛的卡比胖拉，帶動埤塘景點，以及燈節活動人潮，邀請全國民眾在春日假期走進台南，感受自然慢活與光影交織的魅力。（12:49更新）

市長黃偉哲到虎頭埤發放卡比胖拉提燈，大小朋友爭相合影。（記者吳俊鋒攝）

市長黃偉哲專程到虎頭埤發放卡比胖拉提燈，大小朋友排隊領取。（記者吳俊鋒攝）

市長黃偉哲專程到虎頭埤發放卡比胖拉提燈，現場湧現排隊人潮，氣氛熱烈。（記者吳俊鋒攝）

市府觀旅局特製大型的卡比胖拉提燈，為發放活動宣傳，相當吸睛。（記者吳俊鋒攝）

拿到卡比胖拉提燈的民眾，開心地與市長黃偉哲合影。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法