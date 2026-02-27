去了沒？新竹漁港竹風漁市加倍券 228連假每天發1000張

新竹漁港竹風漁市加倍券228連假每天發1000張，邀市民來新竹漁港吃海鮮賞落日，體驗漁港觀光魅力。（記者洪美秀攝）

新竹市新竹漁港全新啟用的「竹風漁市」去了沒？市府產發處表示，從14日春節啟用後到22日春節連假期間，竹風漁市湧入超過20萬人次，市場區與餐廳區目前都已開放，整體買氣也提升，而今天起的228連假，也將持續發放100元可變200元的加倍券活動，每天發1000張，邀市民來新竹漁港吹海風吃海鮮，抓住春節年假尾巴。

新竹漁港竹風漁市春節期間啟用後，現撈尚鮮區（市場區）從早到晚都吸引不少民眾來採買及用餐，而海味嘗鮮區（餐廳區）也在春節期間開放營業，每到用餐時段都吸引不少人，成功活絡新竹漁港的漁業經濟與觀光熱度。而受遊客喜愛的「竹風漁市加倍券」活動，市府在春節連假及今天起的228和平紀念日連假每天都會發放1000張，邀民眾規劃一趟竹市小旅行，到新竹漁港賞海景、逛市集、享美食，感受濱海城市的獨特魅力。

產發處表示，「竹風漁市加倍券」確實帶動現場人潮及買氣，活動將持續到4月5日止，假日期間每天都規劃2場次發放活動，每天共發放1000張。今天起的228連假（27日到3月1日），每天同樣發放1000張加倍券，歡迎民眾把握連假踴躍參與。為維持發放秩序與公平性，每人每日每次限領1份，須憑本人身分證明文件親自排隊領取，恕不開放代排或代領。

新竹漁港竹風漁市加倍券228連假每天發1000張，邀市民來新竹漁港吃海鮮賞落日，體驗漁港觀光魅力。（記者洪美秀攝）

