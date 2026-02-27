為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    強化學童行人安全 新北警3/1啟動5區6處科技執法

    2026/02/27 12:27 記者黃子暘／新北報導
    淡水區、汐止區、五股區、八里區及林口區等6處科技執法設備將於3月1日啟用。（新北市交大提供）

    淡水區、汐止區、五股區、八里區及林口區等6處科技執法設備將於3月1日啟用。（新北市交大提供）

    為強化學童通學環境、行人路權安全，新北市府警察局交通大隊表示，警方擇定淡水區、汐止區、五股區、八里區及林口區等6處建置科技執法設備，運用AI辨識違規，取締包括車輛行駛人行道、大貨車違規行駛管制區等行為，將於3月1日啟用執法。

    交大表示，為守護學童與行人安全，淡水區濱海路1段與中山北路2段口增設科技執法，取締車輛行駛人行道等違規行為；汐止區樟樹二路135號（康寧街口至工建路口）增設科技執法，取締大貨車違規行駛管制區，管制時間為平日早上7點至8點半、下午4點至5點半。

    在降低路口違規風險部分，交大指出，五股區新五路2段與新城一路口增設科技執法設備，取締闖紅燈，八里區忠四街（全日管制）與觀海大道口（忠四街口至龍米路3段口，全日管制）增設取締禁行大貨車，林口區文化三路1段605號增設科技執法設備取締違規停車、違規行駛，林口區文化一路1段35號取締違規停車。

    交大表示，為提前提醒駕駛人注意相關規定，新北警已於去年12月於上述地點設置科技執法牌面，並於今年2月實施盲測，期間均寄發「科技執法期前宣導通知單」提醒用路人改善，未開罰；宣導期滿後，將自3月1日起啟動執法作業，提醒用路人遵守交通規則，尤其應注意人行空間及大型車輛管制規定。

    熱門推播