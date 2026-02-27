修平科大捐近10億資產與暨大整併 網嗨：畢業證書秒變國立？

修平科大明年創校60週年，將與暨大整併。（圖擷自學校網頁）

私立修平科大明年將邁入創校60週年紀念，昨（27日）拋震撼彈，董事會通過將與暨南大學整併，並自115學年度起停招，近10億校務基金等校產在辦完整併作業所需後也一併捐贈，助國家興學，消息引發熱議，更有不少網友熱議「畢業證書秒變國立」、「也太好康了吧」。

修平科大新學期甫開學，昨即拋出震撼彈，擬捐國立暨南國際大學兩校整併，創跨技職與普大公私整合首例，甚至學校現有校務等基金有10餘億元，也將在辦完整併作業所需後一併捐贈，用另一種形式繼續延續創辦人的教育理念。

請繼續往下閱讀...

消息傳開網上一片熱議，有人盛讚10億捐助國家興學，修平創辦家族無私、霸氣，也有人稱「大里第一間國立大學即將誕生」，但有更多人嗨翻「私校畢業證書秒升格國立」、「賺到了」，還有畢業生喊「回母校換畢業證書」；不過，也有人冷靜分析，「在校生畢業時拿到應該都還是修平畢業證書吧」。

創辦人家族第四代、修平科大主祕林彥霆指出，考量少子化衝擊劇烈，私校經營面臨嚴重挑戰，家族與董事會幾經謹慎評估後，決定在辦學滿一甲子「華麗轉身」，與國立大學整併，近10億校務基金等校產在辦完整併作業所需後也一併捐贈，用另一種形式繼續延續創辦人的教育理念，更有價值。

林彥霆說，學校現有3000餘名學生及200餘名教職員工，校方將在近期舉辦校內師生說明會，了解師生需求，並會待現有學生全數畢業後再與暨大整併，確保學生受教及教職員等權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法