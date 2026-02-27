不敵少子化浪潮 竹市115年度起分3年調降國小班級人數

不敵少子化浪潮，新竹市府宣布從115年度起分3年3階調降國小班級數到28人。（記者洪美秀攝）

不敵少子化浪潮！新竹市府因應少子化趨勢，宣布從115至117學年度，採「3年3階段」，逐步將市立國小普通班班級人數由29人調降到28人（總量限制學校另案辦理，部分普通教室空間不足學校，得依實際情形維持原29人編班），期兼顧政策時效、教育品質與行政可行性。

少子化已成為全台趨勢，即使新竹市是竹科園區重鎮及年輕人口數多，但這幾年從學齡階段新生數逐漸下降情形，也不敵少子化浪潮，不少學校已出現減班情形，先前多位民代都建議市府應提前因應少子化問題，並維持學校長期穩定發展，市府今天宣布將從115學年度起，分3年3階段方式推動小班化，從原本國小普通班原本每班29人，降到每班28人。

教育處表示，依「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」，國小普通班原則以每班29人編班。市府今年114學年度率先將國小一年級普通班調降為28人，並就各校學齡人口趨勢、普通教室空間量能及教師人力結構，系統性評估不同推動方案。

市府曾評估自115學年度起一次性全面調降，但依推估，竹市將於單一學年度內增加約33個班級，需同步補足大量教師與教室空間，短期內恐提高代理教師比例、加重行政調度與財政壓力，反影響教學穩定性與學生學習品質；若僅逐年由一年級向上推進，雖行政風險較低，但完成期程將延到119學年度，同校不同年級長期並存不同編班標準，恐增加學校行政與家長溝通負擔。最後決定採行「3年3階段」方式，在政策完成時程與行政、財政及人力配置可行性間取得平衡。

115學年度由一年級及三年級先行調降；116學年度新增五年級；117學年度完成一至六年級全面達成每班28人目標。各階段新增班級數均屬可控範圍，可透過自然退休、年度員額調整與預算配置逐步因應師資需求，並保留依學齡人口變化滾動檢討的彈性，降低對校舍空間及行政運作的即時衝擊。

