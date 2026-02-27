為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    太緊張？中年男玩滑索卡住報警 池上鄉長：別玩兒童專用遊具

    2026/02/27 11:50 記者劉人瑋／台東報導
    池上鄉的共融式公園中，滑索十分熱門，但吊椅上有安全卡扣以避免兒童在滑行中落下。（資料照，記者劉人瑋攝）

    台東縣池上鄉在今年花了約2千萬新建成的共融式公園，昨傍晚約6時左右發生意外，一名中年遊客坐上滑索吊椅卻被卡住無法動彈，大批警義消到場後才發現原來當事人只是一個安全卡扣不會解開，最後摸索後才重獲自由。鄉長林建宏表示，請不要玩12歲以下兒童專用遊具，池上還有許多適合中年人的遊憩處。

    地點發生在池上鄉3號公園內的共融式公園，由於位置並不偏僻，大批警義消據報案內容「公園發生意外、民眾被困」很快就趕到現場，但當事人早一步爬上吊椅。

    原來是名外地中年男，坐上僅供兒童玩樂的滑索上的吊椅滑行，但玩完卻打不開座椅上的固定桿架，只因其上有個安全卡扣未解，心急之下更無視此開關，只好自己去電報警，但當報完警後，這才更安心的研究起座椅、打開開關，順利自行脫困。

    義消表示，當事人是名年約50多歲、170公分高、70到80公斤重的外地男遊客，雖然大家一陣無語，所幸當事人平安無事也就作罷。林建宏則表示，共融式公園是供阿公阿嬤帶著孫子同樂地點，其中多項設施專供兒童使用，「就如這項滑索」。

    林建宏說，公園在今年1月建成、日前啟用，滑索一項因有速度感、最不費力，成為許多兒童玩樂目標。該設施有告示註明僅供12歲以下兒童使用且明訂體重標準，無論哪項，該名男遊客皆已超標。

    林建宏說，目前唯一傳出意外即是此案，「池上的小朋友迄今尚未在遊樂出狀況，因是供兒童使用，設計上更重視遊具安全」，因此傳出意外也讓公所吃驚，推測是因為男子因太緊張，池上仍有許多適合各年齡層遊客的景觀，歡迎遊客到處走走、探索。

