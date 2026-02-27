228連假苗栗採莓、祭祖潮，苗警公布「避塞車指南」。（苗栗縣警方提供）

228和平紀念日連續假期來臨，適逢苗栗縣大湖草莓季第二期盛產與客家掃墓祭祖時節，警方呼籲民眾提前規劃行程，避開尖峰時段，也公布「避塞車指南」供參考。

苗栗縣警方表示，根據交通部公路局中區養護工程分局分析去年所有連續假期交通流量，預估連假27日台61線香山至竹南路段（南向）將出現大量返鄉及旅遊車潮，另連假第3天（3月1日）後龍至香山路段（北向）車流，全日交通量更可能高達1萬3200車次，特別針對國道管制與替代道路建議，提醒民眾避開尖峰時段，並善用科技工具輔助，及時掌握交通資訊。

請繼續往下閱讀...

為緩解壅塞，交通部高速公路局與警方祭出相關配套措施，27日至3月1日國道1號北向「頭屋至新竹系統」路肩開放，部分路段將視車流情況，機動增加開放路肩行駛；另外，苗縣轄內國道1、3號各交流道均「未實施」高承載管制。

替代道路部分，從北向進入建議由頭份交流道下往三灣方向，沿台3線南下直接進入大湖地區，避開快速道路車潮；若從南向進入建議由三義交流道下，沿苗130線或苗52線銜接台3線進大湖地區。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法