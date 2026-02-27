台北燈節友好燈區國寶級大師匠心打造！ 賞燈再拿城市限定好禮

美國在台協會（AIT）燈組，是由國寶級燈藝師林玉珠領軍，聯手出身花燈世家的工藝師李冠毅、李青芸共同打造。（北市觀傳局提供）

「2026台北燈節」友好燈區集結台日多位國寶級傳統燈藝大師操刀，更首度邀請到美國在台協會（AIT）參展，該燈組由國寶級燈藝師林玉珠領軍打造精緻。台北市政府觀光傳播局表示，多國城市燈組現正於花博展區盛大登場，民眾與展攤互動還能換取限定好禮，邀請國內外遊客感受多國藝術與節慶魅力交織的震撼體驗。

觀傳局表示，今年友好燈區迎來最具指標性的突破，首度參展的美國AIT帶來「輝映自由．共譜繁榮 | Light of Liberty, Promise of Prosperity」燈組作品，共同慶祝美國建國250周年，並展現臺美友好情誼，本次共有13個國家城市展出特色燈組，除了美國，還有聖克里斯多福及尼維斯、關島及大邱廣域市、上海市，以及日本8個城市愛媛縣松山市、青森縣弘前市、秋田縣、福島縣、靜岡縣濱松市、島根縣松江市、茨城縣笠間市與和歌山縣，由多組獲獎無數的重量級藝術家、國寶級大師親自操刀。

美國在台協會（AIT）燈組，是由國寶級燈藝師林玉珠領軍，聯手出身花燈世家的工藝師李冠毅、李青芸共同打造，自由女神像、金門大橋等地景，工藝精緻；日本青森縣弘前市則特邀知名藝術家川村麗巴（KAWAMURA REIHA）操刀設計鏡畫作品「馬超奮戰圖」與「唐美人」。

有「花燈王」美譽的藍永旗花燈藝術工房負責製作秋田縣、福島縣、和歌山縣及靜岡縣濱松市燈組；花燈大師陳祖榮則透過精巧手工為愛媛縣松山市、茨城縣笠間市、大邱廣域市及關島，展現各見特色的異國風情，還有國際級花燈藝術師黃文全為聖克里斯多福及尼維斯打造充滿活力的民俗文化燈組。此外，島根縣松江市燈組，找來吟遊詩人Kota、Pori及Satoshi Tabuchi與臺北市立大學視覺藝術學系學生共同設計，紀念與北市「牡丹交流」20周年。

觀傳局指出，台北燈節友好燈區推出許多展攤活動，青森縣弘前市推出「貼紙兌換蘋果」活動，限量2,000張送完為止；關島發放查莫洛文化限量帆布購物袋；大邱廣域市送限量韓國藥果；靜岡縣濱松市則有吉祥物「家康君」親自現身與民眾互動拍照，展現濱松市在地特色。島根縣松江市舉辦填問卷抽獎活動，秋田縣提供限量帆布收納包與手帕；和歌山縣與福島縣則分別贈送限量超細纖維拭鏡布與可愛行李吊牌，分享貼文可參加抽獎拿限量好禮，以及愛媛縣松山市和茨城縣笠間市也有參與社群活動送限量精美小禮物活動等。

關島燈飾展現海島風情。（北市觀傳局提供）

韓國大邱燈飾。（北市觀傳局提供）

