為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    避免「磁磚雨」 新北公寓修繕補助擴大範圍即起受理申請

    2026/02/27 11:17 記者黃子暘／新北報導
    今年度新北市公寓大廈共用部分維護修繕補助執行計畫開跑，單一社區最高可獲得20萬元補助，即日起開放受理，總補助經費共200萬元，用完為止。圖為板橋，示意圖。（記者黃子暘攝）

    今年度新北市公寓大廈共用部分維護修繕補助執行計畫開跑，單一社區最高可獲得20萬元補助，即日起開放受理，總補助經費共200萬元，用完為止。圖為板橋，示意圖。（記者黃子暘攝）

    都市地區建築密度高，然而建物外牆飾材隨著時間老化可能鬆脫掉落，造成「磁磚雨」等危險，為提升公共安全與居住品質，新北市工務局長馮兆麟說，今年度公寓大廈共用部分維護修繕補助執行計畫開跑，今年補助範圍擴大增加項目，單一社區最高可獲得20萬元補助，即日起開放受理，呼籲符合資格的社區把握時間踴躍申請，總補助經費共200萬元，用完為止。

    馮兆麟表示，為維護行人通行安全與整體環境品質，2023年起，市府便針對公寓大廈社區範圍內提供公眾通行的沿街步道式開放空間、無遮簷人行道等退縮空間鋪面辦理修繕補助，去年度補助總金額100萬餘元；另外，考量建築物外牆飾材如老舊鬆脫掉落，可能造成公共通行危險，今年度市府擴大補助項目，除原有公眾通行鋪面修繕外，新增防火巷、臨道路側供公眾通行外牆磁磚修繕，提升通行環境順暢與安全。

    工務局說，計畫補助對象為2015年3月19日「新北市公共開放空間管理維護基金計算管理運用要點」公布施行前已領得使用執照，及領得使用執照滿10年以上且報備有案的公寓大廈管理組織。

    工務局說明，補助流程分兩階段辦理，第1階段由管理組織備妥修繕計畫及相關圖說等資料，送工務局審查同意後，經核定後始得施工，第2階段於施作完工後，檢附補助款核撥相關文件申請撥款；如已完成修繕者，得於竣工後3個月內併同第一及第二階段文件提出申請，補助金額為社區實際支出費用的二分之一，依補助項目不同，每案補助上限自4萬元至20萬元。

    工務局補充，詳細資訊可洽工務局官網下載參閱，提醒各公寓大廈所有權人及管理組織，應定期巡檢建築物外牆及公共空間設施，善盡管理維護責任，共同提升城市公共安全。

    今年度新北市公寓大廈共用部分維護修繕補助執行計畫開跑，單一社區最高可獲得20萬元補助，即日起開放受理，總補助經費共200萬元，用完為止。（新北市工務局提供）

    今年度新北市公寓大廈共用部分維護修繕補助執行計畫開跑，單一社區最高可獲得20萬元補助，即日起開放受理，總補助經費共200萬元，用完為止。（新北市工務局提供）

    今年度新北市公寓大廈共用部分維護修繕補助執行計畫開跑，單一社區最高可獲得20萬元補助，即日起開放受理，總補助經費共200萬元，用完為止。（新北市工務局提供）

    今年度新北市公寓大廈共用部分維護修繕補助執行計畫開跑，單一社區最高可獲得20萬元補助，即日起開放受理，總補助經費共200萬元，用完為止。（新北市工務局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播