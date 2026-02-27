第一波春雨報到！台中以北轉局部短暫雨 賈新興曝未來降雨時程

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，今天台中以北轉有局部短暫雨或雷雨，台中以南及宜花東亦有零星短暫雨，傍晚起受東北季風影響。（資料照）

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，27日至3月1日，受鋒面影響，今天台中以北轉有局部短暫雨或雷雨，台中以南及宜花東亦有零星短暫雨。

賈新興於臉書PO文提及「未來10天三波春雨影響」，第一波：27日至週日（3月1日），今天（27日）春雷響，27日馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。第二波：下週一（3月2日）午後至下週二（3日）。第三波：下週五（3月6日）晚起至下週六（3月7日）。

賈新興昨於YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」發布影片和PO文指出，明天苗栗至台南及宜花仍有短暫陣雨或雷雨，其它地區亦有零星短暫雨。週日（3月1日）嘉義以北及宜花東有雨，午後台中以南轉多雲時晴。下週一（2日）午後至週二（3日），受鋒面通過影響，下週二午後台中以北、宜蘭和各地山區有局部短暫雨。

下週三（4日）午後彰化以北有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨。週四（5日），大台北西北側及東北角有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及花東山區有零星短暫雨。週五（6日），午後桃竹以南山區有零星短暫雨，晚起至週六（7日），受鋒面影響，各地轉有雨。

賈新興今於臉書再發文指出，第一波春雨到，台中以北、南投部分地區，以及東北角和宜蘭山區，都出現降雨，至於部分雷雨的狀況，目前尚未出現。中午後至晚間，看看是否有機會，如果有發生的話，大致也在竹苗以北一帶。這波春雨中間會有一些空檔，主要雨區仍以台中以北為主，台中以南也會有短暫的小雨，春雨對於一期稻作的用水很重要。老天爺幫忙淹水田，大家也要節約用水。

賈新興坦言，「春雨貴如油」，這是以前對春雨的看重，以目前整體經濟和產業結構來看，或許「春雨貴如金」更貼切。

