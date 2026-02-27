為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    第一波春雨報到！台中以北轉局部短暫雨 賈新興曝未來降雨時程

    2026/02/27 11:26 即時新聞／綜合報導
    台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，今天台中以北轉有局部短暫雨或雷雨，台中以南及宜花東亦有零星短暫雨，傍晚起受東北季風影響。（資料照）

    台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，今天台中以北轉有局部短暫雨或雷雨，台中以南及宜花東亦有零星短暫雨，傍晚起受東北季風影響。（資料照）

    台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，27日至3月1日，受鋒面影響，今天台中以北轉有局部短暫雨或雷雨，台中以南及宜花東亦有零星短暫雨。

    賈新興於臉書PO文提及「未來10天三波春雨影響」，第一波：27日至週日（3月1日），今天（27日）春雷響，27日馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。第二波：下週一（3月2日）午後至下週二（3日）。第三波：下週五（3月6日）晚起至下週六（3月7日）。

    賈新興昨於YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」發布影片和PO文指出，明天苗栗至台南及宜花仍有短暫陣雨或雷雨，其它地區亦有零星短暫雨。週日（3月1日）嘉義以北及宜花東有雨，午後台中以南轉多雲時晴。下週一（2日）午後至週二（3日），受鋒面通過影響，下週二午後台中以北、宜蘭和各地山區有局部短暫雨。

    下週三（4日）午後彰化以北有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨。週四（5日），大台北西北側及東北角有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及花東山區有零星短暫雨。週五（6日），午後桃竹以南山區有零星短暫雨，晚起至週六（7日），受鋒面影響，各地轉有雨。

    賈新興今於臉書再發文指出，第一波春雨到，台中以北、南投部分地區，以及東北角和宜蘭山區，都出現降雨，至於部分雷雨的狀況，目前尚未出現。中午後至晚間，看看是否有機會，如果有發生的話，大致也在竹苗以北一帶。這波春雨中間會有一些空檔，主要雨區仍以台中以北為主，台中以南也會有短暫的小雨，春雨對於一期稻作的用水很重要。老天爺幫忙淹水田，大家也要節約用水。

    賈新興坦言，「春雨貴如油」，這是以前對春雨的看重，以目前整體經濟和產業結構來看，或許「春雨貴如金」更貼切。

    影片點此

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播