228連假首日南國陽光露臉！每小時2700輛次南下 恆春半島湧現人潮

228三天連假首日，南台灣恆春半島再次展現驚人觀光實力！今（27）日一早屏東南下車流便呈現「爆發式」增長，根據警方統計，上午9點前每小時車流量已突破2700輛次，直逼春節高峰。在陽光普照與多項活動加持下，從四重溪溫泉到車城看海美術館，處處可見遊客人潮，南國觀光招牌在連假首日重新回歸。

根據警方監測，今晨台1線南下路段便湧現大量車潮，由於天氣晴朗，不少民眾選擇「補償式」國旅，帶動南屏東觀光熱度。地方旅遊業者分析，今年春節假期期間，許多預算充足的客群選擇出國，但在春節過後、假期較短的228連假，國人多半回流至交通便利、氣候穩定的南台灣，「想出國的都出去過了，現在留在台灣首選就是恆春半島。」

除了熱鬧登場的「南國趴」活動成功吸引年輕族群，恆春半島各區亮點也是遍地開花。邁入尾聲的「四重溪溫泉季」依然熱度不減，不少民眾趕在連假上山體驗金黃色燈海的浪漫；而近期重新整修後、環境大幅升級的出火地質公園，以及充滿文藝氣息的車城「看海美術館」，都成為社群媒體熱門轉傳的打卡點，成功分散了墾丁大街的傳統人流，讓觀光深度延伸至恆春各個角落。

屏東縣政府與警方呼籲，連假期間南下車流極大，建議遊客避開尖峰時段，或多利用公共運輸。業者則樂觀表示，這波人潮有望持續到連假結束，在好天氣與在地特色活動帶動下，南台灣的旅遊寒冬已過，春暖花開的觀光榮景正式展開。

