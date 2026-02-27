超人力霸王小提燈今明發放 陳其邁組裝驚嘆「比手術還困難！」

超人力霸王小提燈。（記者王榮祥攝）

高雄燈會「2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」進入最後3天，今（27）、明（28）日下午將對外發放超人力霸王小提燈，高雄市長陳其邁昨晚透過臉書，釋出一段組裝小提燈的影片，驚嘆「比手術還困難！」

今年的超人力霸王小提燈很搶手，大大的頭、小小的身體，兩顆像是鹹蛋黃的眼睛，散發五彩繽紛的燈光，不少民眾超級期待。

觀光局指出，高雄市國小和幼兒園開學後，已於學校統一發放；一般民眾則可在今（27）、明（28）兩天下午4點，前往高雄港18號碼頭輕軌旅運中心站旁排隊領取，每人限領2盞，數量有限，送完為止。

陳其邁昨晚於臉書公布組裝超人力霸王小提燈的過程，剛開始光是拆解就耗了快10分鐘，讓他感嘆「怎麼可能20分鐘組裝完成，又不是超人？」組裝時甚至一度卡關，他皺眉說：「有點難」、「比手術還困難！」

陳其邁最後還是將超人力霸王小提燈的頭部、身體與四肢組裝完成，但究竟耗時多久？影片中並未說明，只說會在下回揭曉，並反問大家「花了多久時間組裝？」

陳其邁組裝超人力霸王小提燈，一臉茫然。（圖擷自陳其邁臉書）

陳其邁驚呼「比手術還困難！」（圖擷自陳其邁臉書）

