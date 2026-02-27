為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    超人力霸王小提燈今明發放 陳其邁組裝驚嘆「比手術還困難！」

    2026/02/27 10:29 記者葛祐豪／高雄報導
    超人力霸王小提燈。（記者王榮祥攝）

    超人力霸王小提燈。（記者王榮祥攝）

    高雄燈會「2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」進入最後3天，今（27）、明（28）日下午將對外發放超人力霸王小提燈，高雄市長陳其邁昨晚透過臉書，釋出一段組裝小提燈的影片，驚嘆「比手術還困難！」

    今年的超人力霸王小提燈很搶手，大大的頭、小小的身體，兩顆像是鹹蛋黃的眼睛，散發五彩繽紛的燈光，不少民眾超級期待。

    觀光局指出，高雄市國小和幼兒園開學後，已於學校統一發放；一般民眾則可在今（27）、明（28）兩天下午4點，前往高雄港18號碼頭輕軌旅運中心站旁排隊領取，每人限領2盞，數量有限，送完為止。

    陳其邁昨晚於臉書公布組裝超人力霸王小提燈的過程，剛開始光是拆解就耗了快10分鐘，讓他感嘆「怎麼可能20分鐘組裝完成，又不是超人？」組裝時甚至一度卡關，他皺眉說：「有點難」、「比手術還困難！」

    陳其邁最後還是將超人力霸王小提燈的頭部、身體與四肢組裝完成，但究竟耗時多久？影片中並未說明，只說會在下回揭曉，並反問大家「花了多久時間組裝？」

    陳其邁組裝超人力霸王小提燈，一臉茫然。（圖擷自陳其邁臉書）

    陳其邁組裝超人力霸王小提燈，一臉茫然。（圖擷自陳其邁臉書）

    陳其邁驚呼「比手術還困難！」（圖擷自陳其邁臉書）

    陳其邁驚呼「比手術還困難！」（圖擷自陳其邁臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播