明年全面禁止廚餘養豬 ，教育部帶領學校創新廚餘再利用，例如作為堆肥。（教育部提供）

為落實非洲豬瘟防疫政策，明（2027）年起全面禁止廚餘養豬，行政院核定今年為關鍵轉型期。教育部積極與環境部及地方政府研商行政配套，鼓勵學校將此化為轉型契機，引導校園將廚餘處理與食農教育、環境教育與健康飲食教育深度結合，目前已有多所學校將廚餘轉化為教學資源，發展具體可行的校園實踐模式，例如台北市清江國小設置廚餘堆肥箱與「蚓菜共生桶」，將學校午餐產生之生廚餘就地堆肥再利用。

教育部國教署組長邱秋嬋舉例清江國小設置廚餘堆肥箱與「蚓菜共生桶」，將學校午餐產生之生廚餘就地堆肥再利用，並融入課程進行食農教育與環境觀察，學生透過實際參與堆肥操作，理解食物循環與生態系統關係；高雄市南隆國中則引導學生從健康飲食出發，結合廚餘再利用的實務觀察，將惜食觀念融入科學探究、食農教育與環境教育課程，並進一步將學習成果延伸至家庭生活，培養學生與家人共同落實惜食行動。

此外，台東縣豐源國小利用黑水虻高效去化特性處理校園廚餘，引導學生反思飲食選擇與環境永續的關聯，深化珍惜食物與循環利用之觀念；台中市惠文高中，透過妥善分類與保存，將每日學校午餐所產生之可食剩食，媒合民間團體提供予無家者或弱勢家庭，並搭配生命故事分享課程，引導學生理解食物背後的社會價值與感恩意涵，實際回收再利用當日約7成可食剩食，兼顧惜食行動與社會關懷。

邱秋嬋表示，教育部將持續向學校宣導於日常生活中落實惜食行動，包括購買適量食材、妥善運用剩食、外食打包、分享多餘食物等，透過周全規劃餐食分量與食材保存方式，有效降低廚餘產生量，並規劃透過徵選、表揚及獎勵機制，表彰在廚餘減量與惜食教育推動成效卓著之學校，以建立標竿學習典範，深化校園惜食文化，促進校園午餐品質與兼顧環境永續發展。

