    首頁 > 生活

    桃園燈會兒童遊樂設施 提早營運讓小朋友玩得盡興

    2026/02/27 10:22 記者謝武雄／桃園報導
    2026桃園燈會的兒童遊樂設施大受小朋友歡迎，市府將營運時間提早，讓小朋友玩得更盡興，圖為小火車。（圖由桃市觀旅局提供）

    2026桃園燈會的兒童遊樂設施大受小朋友歡迎，市府將營運時間提早，讓小朋友玩得更盡興，圖為小火車。（圖由桃市觀旅局提供）

    2026桃園燈會已於25日晚上點燈開幕，位於虎頭山創新園區燈區的「沉浸式光影樂園」遊樂設施，包含旋轉木馬、海盜船、流光騎士、小火車等，都深受小朋友喜愛，市府為了讓孩童玩得更盡興，將營運時間全面提前，週六、日及國定假日於下午3點起營運，平日也提前至下午5點營運，所有遊樂設施皆為免費使用，親子請依現場工作人員引導排隊。

    觀光旅遊局旅遊行銷科長王修怡表示，歷年來燈會最受小朋友歡迎的就是兒童遊樂設施，經常大排長龍，甚至一項遊戲要排個2、30鐘，原本規劃平、假日都是晚間6點開始營運，如今假日提早3小時、平日提早1小時，讓親子有更充分時間體驗遊樂設施，入夜後再欣賞燈會的各種燈光效果。

    2026桃園燈會的兒童遊樂設施大受小朋友歡迎，市府將營運時間提早，讓小朋友玩得更盡興，圖為海盜船。（圖由桃市觀旅局提供）

    2026桃園燈會的兒童遊樂設施大受小朋友歡迎，市府將營運時間提早，讓小朋友玩得更盡興，圖為海盜船。（圖由桃市觀旅局提供）

    2026桃園燈會的兒童遊樂設施大受小朋友歡迎，市府將營運時間提早，讓小朋友玩得更盡興，圖為流光騎士。（圖由桃市觀旅局提供）

    2026桃園燈會的兒童遊樂設施大受小朋友歡迎，市府將營運時間提早，讓小朋友玩得更盡興，圖為流光騎士。（圖由桃市觀旅局提供）

    2026桃園燈會的兒童遊樂設施大受小朋友歡迎，市府將營運時間提早，讓小朋友玩得更盡興，圖為旋轉木馬。（圖由桃市觀旅局提供）

    2026桃園燈會的兒童遊樂設施大受小朋友歡迎，市府將營運時間提早，讓小朋友玩得更盡興，圖為旋轉木馬。（圖由桃市觀旅局提供）

