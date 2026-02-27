為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國道清晨飆1.5倍車流！上午9處路段易塞車

    2026/02/27 09:37 記者吳亮儀／台北報導
    國道管制措施。（高公局提供）

    國道管制措施。（高公局提供）

    今天是和平紀念日連續假期首日，清晨0-5時平均交通量達到平日年平均的1.5倍；目前僅國1高架南向校前路至楊梅休息站路段車多，其餘國道路段大致正常。交通部高速公路局提醒，今天注意匝道封閉等措施，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發。

    今天國道相關疏導措施包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

    高速公路局預判，今天上午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

    另外，交通部公路局預估下午易壅塞路段部分，主要城際道路台61線鳳鼻至香山、竹南路段、中彰大橋、台1線水底寮至楓港，銜接國道路段台64線國3中和交流道、台74線快官路段西向、霧峰路段東向、台18線國3中埔交流道、台86線歸仁交流道東向、仁德系統東向將出現短暫車流。

    公路局建議，用路人出門前可先至公路局網站查詢路況，或下載「幸福公路」App，以避開塞車路段及時段。公路局也已請客運業者在連假期間籌備充足運能，也推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

    民眾可至公路局網站查詢，或下載「幸福公路」App查詢省道即時路況、國道替代道路導引、交管措施等資訊。

    和平紀念日連假首日北部路段路況預報。（高公局提供）

    和平紀念日連假首日北部路段路況預報。（高公局提供）

    和平紀念日連假首日中部路段路況預報圖。（高公局提供）

    和平紀念日連假首日中部路段路況預報圖。（高公局提供）

    和平紀念日連假首日南部路段路況預報圖。（高公局提供）

    和平紀念日連假首日南部路段路況預報圖。（高公局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播