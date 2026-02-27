國道清晨飆1.5倍車流！上午9處路段易塞車

國道管制措施。（高公局提供）

今天是和平紀念日連續假期首日，清晨0-5時平均交通量達到平日年平均的1.5倍；目前僅國1高架南向校前路至楊梅休息站路段車多，其餘國道路段大致正常。交通部高速公路局提醒，今天注意匝道封閉等措施，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發。

今天國道相關疏導措施包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

請繼續往下閱讀...

高速公路局預判，今天上午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

另外，交通部公路局預估下午易壅塞路段部分，主要城際道路台61線鳳鼻至香山、竹南路段、中彰大橋、台1線水底寮至楓港，銜接國道路段台64線國3中和交流道、台74線快官路段西向、霧峰路段東向、台18線國3中埔交流道、台86線歸仁交流道東向、仁德系統東向將出現短暫車流。

公路局建議，用路人出門前可先至公路局網站查詢路況，或下載「幸福公路」App，以避開塞車路段及時段。公路局也已請客運業者在連假期間籌備充足運能，也推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

民眾可至公路局網站查詢，或下載「幸福公路」App查詢省道即時路況、國道替代道路導引、交管措施等資訊。

和平紀念日連假首日北部路段路況預報。（高公局提供）

和平紀念日連假首日中部路段路況預報圖。（高公局提供）

和平紀念日連假首日南部路段路況預報圖。（高公局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法