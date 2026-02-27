新北市老人公寓預約大排長龍 80床位逾400人排隊

新北市老人公寓提供80個房間，等候入住者大排長龍。（記者翁聿煌攝）

新北市老年人口已突破80萬人，進入超高齡社會，沒有房產的長輩在外租房日漸困難，新北市唯一的公辦民營老人公寓僅有80個床位，卻有400人登記預約，預估至少要等候1年半以上，民眾盼能提高社會住宅老人中籤名額比例，城鄉發展局長黃國峰表示，現有社宅已保留40％戶數供長者及弱勢族群優先申請，未來針對老人住宅居住需求，市府將研議評估整合跨局處平台，提供長者候補多元選擇。

新北市老人公寓位於五股，由台北縣長尤清興建並於1997年啟用，提供經濟條件一般的老人平價租屋，市民年滿60歲即可申請，由於老人公寓有電梯，可供單身或夫妻入住，月租金只要8千元至1萬2千元，平日還安排各項活動及課程，頗受長輩歡迎。

老人公寓主任石桂榕指出，申請入住老人公寓的長輩，有的不喜歡和子女一起住、有的被子女排拒，很多則是單身獨居，尤其近來許多長輩申請理由，是因為房東不願意把房子租給高齡長者，使得老人公寓在疫情後，申請者大增，如今達400餘人在排隊等候，也有長輩感嘆申請社會住宅緩不濟急。

城鄉局表示，新北市透過都更容獎、公有地合作興辦、開發區社宅用地留設等方式多元取得社會住宅，現與中央合作已規劃4.1萬戶社宅，協助市民在地安居，其中並保留40%以上戶數供長者及其他弱勢族群優先申請入住。

城鄉局為強化社宅長者居住穩定性，城鄉局自2023年起推動「長者安心居」方案，協助已入住長者安心終老，降低搬遷風險與租屋不安定問題，另為回應高齡化需求，新北市推動高齡友善換居政策，協助65歲以上長者及身障市民換居至有電梯的社宅或包租代管物件，目前已成功媒合33戶長者完成換居。

黃國峰說，考量到高齡化趨勢，未來市府將持續從硬體規劃與政策制度面向精進，打造兼具尊嚴、安全與友善的全齡社會住宅環境，並且針對老人住宅居住需求，市府將研議評估整合跨局處平台，提供長者候補多元選擇。

新北市老人公寓的住民正排隊吃午餐。（記者翁聿煌攝）

新北市五股老人公寓環境優美，收費平價，受到長輩青睞。（記者翁聿煌攝）

