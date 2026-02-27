台中大坑9號步道唯一櫻花綻放 映襯藍天綠樹季節限定美景

大坑9號步道唯一一株櫻花近期盛開。（記者許國楨攝）

台中市北屯區的大坑9號步道，近日出現季節限定美景，唯一一株盛開的櫻花樹在步道轉彎處燦爛綻放，桃紅花朵幾乎佈滿枝頭，在藍天映襯下格外耀眼，與周圍濃綠樹林形成強烈對比，但錯過得再等一年，228連假期間，想賞花的民眾可要把握機會。

近日不少登山客一早就湧入步道，有人坐在木椅上休息賞花，有人拿起手機對準花樹猛拍，還有人乾脆排隊等「空景」，只為捕捉櫻花與藍天交織的完美畫面，民眾笑說：「這顏色真的太犯規了，隨便拍都像明信片！」也有人打趣表示：「爬山流汗很值得，登頂還送櫻花大景，CP值超高！」

請繼續往下閱讀...

大坑風景區共有12條步道，其中9號步道因坡度平緩、設施完善，被封為「最親民步道」。而9號與10號步道交會的終點平台，不僅能180度俯瞰台中市景，近期更因這棵盛開櫻花成為人氣焦點，遊客邊賞花邊遠眺市區高樓與天際線，山風吹拂、花影搖曳，氣氛愜意浪漫。

不少民眾特地帶著家人或好友前來拍照打卡，還有情侶合影留念，有人直呼：「錯過真的要再等一年！」隨著228連假開始，預料人潮還會增加。想在春光正好的時刻留下最美身影，賞花民眾可得把握花期，趁著連假走一趟大坑，把這幅限定版的粉紅山景收藏進手機與回憶裡。

民眾紛拿起手機自拍或互拍。（記者許國楨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法