台北動物園馬來熊姊弟將旅日 肩負保育重任

台北動物園內馬來熊姐弟將前往日本。圖為雌性馬來熊「小熊妹」。（台北動物園提供）

台北市立動物園熱帶雨林區的馬來熊姊弟「小熊妹」、「熊霸」即將於今年前往日本札幌市円山動物園，透過新血統來豐富域外族群的基因多樣性。園方表示，相關流程正進行當中，最快3月中下旬馬來熊就要啟程，喜愛馬來熊的民眾可要抓緊時間到動物園看看牠們。

台北動物園2013年與日本北海道札幌市円山動物園締結友好協定，共同進行物種保存、環境教育及動物飼養技術等交流，至今有揚子鱷和箭毒蛙自円山動物園來到台北動物園，增加園內兩棲爬蟲動物的基因多樣性。

園方表示，日本目前有8個動物園共育有14頭馬來熊，然而數量於過去10年間減半，整體域外族群面臨危機，急需導入新血統個體，台北動物園的馬來熊姊弟「小熊妹」和「熊霸」今年將擔任動物保育大使前往円山動物園，期望為馬來熊的域外保種族群增添生力軍。

園方介紹，「小熊妹」與「熊霸」都是在台北動物園出生長大的個體。為了照顧馬來熊們的生活起居，照養團隊努力採取環境豐富化布置、行為豐富化玩具、食物供應變化等方法，增進牠們生活的樂趣。民眾或許曾在馬來熊的戶外活動場觀察過牠們趴在大型棲架上，抱著PVC管大快朵頤；或在活動場裡到處「翻箱倒櫃」把鼻子塞進所有能塞進的地方，尋找食物的可愛模樣，這都是豐富化的成果。

在前往日本円山動物園之前，台北動物園的馬來熊照養團隊已與円山動物園團隊密切交流各種照養細節，並針對運輸籠減敏適應、行為觀察與健康狀況進行周全準備，確保「小熊妹」和「熊霸」能安穩地到達日本並適應嶄新的生活環境。在馬來熊還沒有出園的這段期間，歡迎多來園觀察並記錄可愛的馬來熊！

台北動物園內馬來熊姐弟將前往日本。圖為雄性馬來熊「熊霸」。（台北動物園提供）

