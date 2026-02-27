為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    兔子未結紮一年可生數十隻小兔 新北動保寵物兔絕育補助即起開放申請

    2026/02/27 09:30 記者黃子暘／新北報導
    新北「寵物兔絕育補助計畫」，即日起開放受理申請，公兔每隻補助1200元，母兔每隻補助2000元，名額有限。（新北市動保處提供）

    新北「寵物兔絕育補助計畫」，即日起開放受理申請，公兔每隻補助1200元，母兔每隻補助2000元，名額有限。（新北市動保處提供）

    兔子具有強大繁殖能力，在3至6個月大時性成熟，母兔孕期僅需約30至32天，每年可產下約4至6胎，一胎平均約5至8隻，結紮可避免意外繁殖，並降低性腺罹癌率。新北市府動物保護防疫處長楊淑方表示，今年度市府續辦「寵物兔絕育補助計畫」，即日起開放受理申請，公兔每隻補助1200元，母兔每隻補助2000元，名額有限，額滿為止，歡迎符合資格的市民申請。

    動保處指出，兔子繁殖能力極強，而且屬誘發性排卵，產後不久即可再度懷孕，若未結紮，一年內可繁衍出超過20隻幼兔，新北市針對市民推出寵物兔絕育補助，未完成絕育手術、晶片植入及寵物登記者，皆可報名申請補助（https://reurl.cc/Eb5OL1），申請人須為飼主本人，並於10月31日前申請完畢，申報後2周內完成絕育，手術後6週內備妥申請補助相關文件送承辦單位審核。

    獸醫師陳鉅尹說，母兔若未絕育，三歲後罹患子宮腺癌的機率高達七成，也常見子宮蓄膿及卵巢囊腫等疾病，公兔則可能發生睪丸腫瘤或疝氣等健康問題，及早絕育可有效降低疾病風險，並有助於穩定情緒，改善亂尿及攻擊性行為。

    動保處補充，近年飼養兔子等特寵的民眾增加，每年約有26件兔子走失或棄養通報案件，市府持續推動晶片植入與寵物登記制度、加強宣導，強化管理與責任意識；相關補助辦法、申請流程及應備文件，請詳閱「新北市寵物兔絕育補助申請須知」。

