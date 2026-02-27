南投縣抽驗市售蔬果5件農藥殘留不合格 衛生局已要求下架

南投縣抽驗縣內蔬果行、賣場的蔬果54件，有5件不合格。（南投縣衛生局提供）

南投縣府衛生局近期對市售蔬果食品監測，抽驗54件進行農藥殘留檢驗，發現5件蔬果農藥殘留不符規定，衛生局立即要求業者下架，並追查產品來源，移請上游供應商所在地的衛生機關依法處理。

衛生局指出，農藥在合理使用下有助於農作物防治病蟲害，但若使用過量或未遵守安全間隔期，可能導致農藥殘留超標，對健康造成影響。因此，衛生局長期透過超市、量販店及傳統市場等多元通路進行抽驗，持續掌握市面蔬果的安全狀況。

衛生局抽驗農藥殘留不符規定的蔬果，都是來自外縣市供應廠商，5件蔬果分別是：南投市明勇果菜行的青蒜、金田水果行的蓮霧；家樂福埔里店的九層塔；竹山大竹商店的菜豆；草屯鎮全聯和興街店的進口葡萄。

衛生局也提醒民眾，選購蔬果時可優先選擇有認證的產品，留意產地與標示，食用前先浸泡3分鐘、再用流動清水沖洗，剪掉不食用的部位，以免交互感染，妥善保存且儘早食用，以降低食安風險。

南投縣衛生局提醒民眾遠離農藥殘留的步驟。（南投縣衛生局提供）

