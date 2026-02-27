北科大教學實踐成果卓越 4師獲教育部績優獎

北科大電子系副教授鍾明桉於「計算機概論」導入拼圖式合作教學，圖為學生分工研讀不同子題並互教互學，提升學習動機。（北科大提供）

國立台北科技大學推動教學創新，自2018年至2024年累計34件教學實踐研究計畫獲教育部評選為「績優計畫」，獲獎率17.9％，高於全國平均9.1％。教育部將於今年3月頒發113年教學實踐研究計畫績優獎，北科大再添4名教師獲獎，包括5度獲獎的資訊與財金管理系教授王貞淑、3度獲獎的資財系教授林淑玲與材料及資源工程系副教授徐曉萱，以及首度獲獎的電子工程系副教授鍾明桉，展現學校長期深耕教學品質與創新的成果。

北科大校長任貽均表示，學校以「獎勵、增能、考核」三軌並進機制支持教師投入教學實踐研究，強調以學生學習為核心，帶動申請率與通過率逐年提升。副校長黃育賢指出，學校並透過「教學彈薪」制度，鼓勵教師將教學成果轉化為研究與可擴散的教育產出，去（2025）年度已發表SCI／SSCI論文7篇、Scopus論文7篇、國內期刊論文3篇、研討會論文8篇及專書1本，讓教學創新持續擴大影響。

在課程實踐上，王貞淑以「資料敘事力」為核心，於金融數據分析課程中引導學生將數據轉化為具決策價值的故事，培養問題定義與溝通能力，學生作品更延伸參與競賽並獲獎。鍾明桉則在「計算機概論」導入拼圖式合作教學法（Jigsaw）與多元評量，縮短學用落差，提升學生理論遷移能力。

此外，林淑玲於「財務管理與資訊應用」課程結合BOPPPS、PBL、AI工具與VR沉浸式教學，串連ESG金融實務，打造學用合一的財金教室；徐曉萱在全英語授課的「電子材料」課程中導入生成式AI結合實作，協助學生突破語言隔閡、深化專業理解。多元創新教學模式，展現北科大將教學成果轉化為研究與社會影響力的實力。

北科大材資系副教授徐曉萱於EMI課程「電子材料」導入生成式AI結合儀器操作，提升學生理解與學習成效。（北科大提供）

