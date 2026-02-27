228連假首日 上午國道9路段易壅塞

今天是228連假首日，高公局預判上午國道9路段易壅塞。（資料照）

今天是228連假首日，高公局表示，預判上午國道9路段易壅塞，包括國5南向南港系統-頭城，建議西部國道南向用路人儘量在中午12時後出發，國5南向則在傍晚5時後出發。

今年228和平紀念日連假共3天，自今天起至3月1日。交通部高速公路局發布新聞稿表示，今天凌晨0至5時平均交通量為5.8百萬車公里，為平日年平均（4.0百萬車公里）的1.5倍，預估今天交通量為115百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.2倍。

請繼續往下閱讀...

高公局指出，預判今天上午國道重點壅塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量在中午12時後出發，國5南向用路人則可在傍晚5時後出發。

今天相關疏導措施，包括凌晨0時至中午12時國5石碇、坪林及凌晨5時至中午12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

另外，高公局與公路局攜手合作，高公局表示，每日的路況預報增加宣導省道及快速公路管制措施、壅塞情形預測、國道客運優惠措施等，跨機關合作整合交通資訊，提升民眾出行便利與安全。

高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時須繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，隨時注意前方動態；同時提醒今天部分地區有雨，行車務必開亮頭燈，適度放慢車速並拉長與前車距離，避免任意變換車道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法