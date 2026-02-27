怎麼拍都美！武陵農場櫻花228盛開 拍照秘境報你知

武陵農場茶園步道櫻花盛開。（記者張軒哲攝）

春暖花開之際，各地掀起賞櫻熱潮，台灣賞櫻勝地武陵農場櫻花季，正值盛開期，今日二二八連假首日預估迎來人潮，除了賞櫻，武陵有多處私房景點，怎麼拍怎麼美，例如南谷梅園旁的憩亭、茶園步道、雪山登山口天空之鏡、桃山步道，都是必訪景點。

武陵農場櫻花繽紛盛開，記者近年至武陵農場採訪，個人最喜歡雪山登山口，可遠眺中央山脈美麗山稜線，雪山小屋池水與藍天白雲相映，是武陵農場天空之鏡，是必拍景點。

請繼續往下閱讀...

梅園旁的憩亭因位置隱密，較少遊客到訪，可安靜賞景拍照。茶園步道目前櫻花盛開，粉色花海與層疊翠綠茶樹構成絕美風景，是櫻花季熱門景點。

若時間充裕，遊客可搭配靜謐的桃山步道，走入山林，在清新的山林中展開一段舒心暢快的健行旅程。桃山步道屬於林業及自然保育署台中分署所管轄，步道全長約4.3公里，坡度緩升，為老少咸宜的幽靜林蔭步道，沿途挺拔的台灣二葉松林，松針蒼翠，陽光穿透林間灑落地面，步道終點是桃山瀑布，尤其有極高機會巧遇藍腹鷴，為健行旅程增添自然驚喜。

武陵農場雪山登山口天空之鏡，是必拍景點。（記者張軒哲攝）

桃山步道沿途二葉松林林立，是武陵農場最佳森林浴景點。（記者張軒哲攝）

梅園旁的憩亭環境幽靜，適合拍照賞景。（記者張軒哲攝）

桃山步道有極高機率巧遇藍腹鷴，為健行旅程增添自然驚喜。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法