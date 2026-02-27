為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    怎麼拍都美！武陵農場櫻花228盛開 拍照秘境報你知

    2026/02/27 09:00 記者張軒哲／台中報導
    武陵農場茶園步道櫻花盛開。（記者張軒哲攝）

    武陵農場茶園步道櫻花盛開。（記者張軒哲攝）

    春暖花開之際，各地掀起賞櫻熱潮，台灣賞櫻勝地武陵農場櫻花季，正值盛開期，今日二二八連假首日預估迎來人潮，除了賞櫻，武陵有多處私房景點，怎麼拍怎麼美，例如南谷梅園旁的憩亭、茶園步道、雪山登山口天空之鏡、桃山步道，都是必訪景點。

    武陵農場櫻花繽紛盛開，記者近年至武陵農場採訪，個人最喜歡雪山登山口，可遠眺中央山脈美麗山稜線，雪山小屋池水與藍天白雲相映，是武陵農場天空之鏡，是必拍景點。

    梅園旁的憩亭因位置隱密，較少遊客到訪，可安靜賞景拍照。茶園步道目前櫻花盛開，粉色花海與層疊翠綠茶樹構成絕美風景，是櫻花季熱門景點。

    若時間充裕，遊客可搭配靜謐的桃山步道，走入山林，在清新的山林中展開一段舒心暢快的健行旅程。桃山步道屬於林業及自然保育署台中分署所管轄，步道全長約4.3公里，坡度緩升，為老少咸宜的幽靜林蔭步道，沿途挺拔的台灣二葉松林，松針蒼翠，陽光穿透林間灑落地面，步道終點是桃山瀑布，尤其有極高機會巧遇藍腹鷴，為健行旅程增添自然驚喜。

    武陵農場雪山登山口天空之鏡，是必拍景點。（記者張軒哲攝）

    武陵農場雪山登山口天空之鏡，是必拍景點。（記者張軒哲攝）

    桃山步道沿途二葉松林林立，是武陵農場最佳森林浴景點。（記者張軒哲攝）

    桃山步道沿途二葉松林林立，是武陵農場最佳森林浴景點。（記者張軒哲攝）

    梅園旁的憩亭環境幽靜，適合拍照賞景。（記者張軒哲攝）

    梅園旁的憩亭環境幽靜，適合拍照賞景。（記者張軒哲攝）

    桃山步道有極高機率巧遇藍腹鷴，為健行旅程增添自然驚喜。（記者張軒哲攝）

    桃山步道有極高機率巧遇藍腹鷴，為健行旅程增添自然驚喜。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播